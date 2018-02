Pourquoi l’alarme retentira mercredi dans le canton?

Comme chaque année, ce mercredi entre 13 h 30 et 15 h 30, les sirènes d’alarme retentiront. Les explications de Claire Walenda, cheffe de service au Département de la sécurité et de l’économie.

En quoi consiste cette alarme?

L’alarme générale sert à avertir la population potentiellement en danger. Par exemple lors d’un accident chimique ou nucléaire. L’alarme eau serait, elle, utilisée en cas de rupture de barrage, comme celui de Verbois ou de Chancy-Pougny, pouvant entraîner une inondation en aval.

Combien de sirènes compte le canton?

Il y a 116 sirènes fixes, dont cinq servent aussi à donner l’alarme eau. S’ajoutent 20 sirènes mobiles.

À quoi sert l’exercice annuel?

Il permet de s’assurer du bon fonctionnement des sirènes, mais aussi de rappeler à la population les comportements à adopter en cas de réelle alarme.

Quels sont-ils?

En cas d’alarme générale, il faut fermer les portes et fenêtres, écouter la radio. Si on se trouve à bord d’un véhicule, il faut arrêter la ventilation, remonter les fenêtres et là aussi enclencher la radio. Toute personne se trouvant dans la rue devrait, elle, se rendre dans le bâtiment le plus proche. Enfin, il est recommandé d’éviter de téléphoner afin d’éviter une surcharge du réseau. En cas d’alarme eau, la population concernée doit évacuer les lieux.

Le recours à la radio n’est-il pas désuet?

À l'ère des smartphones, c'est au contraire encore plus simple. Tout le monde ou presque peut écouter la radio sur son téléphone. De plus, le système s'adapte. L'Office fédéral de la protection de la population développe une application. Elle s'appelle alertswiss.ch et entrera en fonction en automne 2018. Téléchargeable sur smartphone, elle permettra de diffuser des messages et des pushs d'avertissement. De quoi compléter le dispositif actuel et répondre à la problématique de l'accès à ces informations pour les personnes sourdes.