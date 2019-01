Pour un meilleur sommeil, tous dans un lit à bascule!

Le bercement, ce bête mouvement de va-et-vient, a des vertus cachées. On savait déjà que bercer un enfant l’aide à s’endormir, que le balancement d’un hamac, à la manière du mouvement d’un pendule, favorise le lâcher prise. Mais on ne comprenait pas en détail les mécanismes de cette cause à effets. Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE), de Lausanne (UNIL) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) viennent d’apporter quelques réponses et ont démontré qu’être bercé, même chez les adultes, favorise le sommeil. Et permettrait même de renforcer la mémoire.

Une première étude a été menée sur dix-huit jeunes âgés de 18 à 30 ans ne présentant aucun problème de sommeil particulier. Après une nuit sur un lit traditionnel, ils en ont passé une autre sur un système suspendu et mobile, activé par un moteur. «Le lit subit des mouvements latéraux de dix centimètres une fois toutes les quatre secondes» explique Laurence Bayer. Cette chercheuse au Département des neurosciences fondamentales de la Faculté de médecine de l’UNIGE et du Centre de médecine du sommeil des HUG a mené l’étude avec la professeure Sophie Schwartz.

Neurones stimulés

Premier constat: un mouvement lent et répété durant toute la nuit induit un sommeil plus profond. «Nous avons observé que sur le lit mobile les participants s’endormaient plus rapidement et présentaient des périodes de sommeil profond plus longues, avec moins de microréveils, un facteur associé à une mauvaise qualité de sommeil.» Comment l’expliquer? Une deuxième étude, menée en parallèle sur des souris et conduite par l’UNIL, fournit un début d’explication. Tout est lié à de petits organes de l’oreille interne, qui forment le système vestibulaire. Celui-ci gère l’équilibre et l’orientation spatiale. L’expérience menée sur des souris dont le système interne était altéré a montré que le bercement de leurs cages n’a pas diminué le temps d’endormissement ni augmenté la durée du sommeil, au contraire de leurs congénères saines.

«Nous avons montré qu’une fois stimulé par le balancement, le système vestibulaire agit directement sur le cerveau», détaille Paul Franken, professeur associé à la Faculté de biologie et médecine de l’UNIL. Celui-ci va influencer les neurones impliqués dans le cycle du sommeil.

Durant le stade de sommeil profond, les ondes – ou messages de communication – produites par les neurones du cerveau sont amples, lentes et synchronisées entre elles. «Les neurones font la même chose en même temps, résume Laurence Bayer. Alors qu’en journée, le rythme est désynchronisé. Les cellules absorbent ce qu’on voit, ce qu’on vit. Les ondes sont plus courtes. Avant de s’allonger et de s’accorder durant la nuit, lorsque les neurones trient et mémorisent les événements.»

Ce qui amène à un deuxième constat: en favorisant la «production» d’ondes lentes, le bercement optimise le processus de mémorisation. «Ainsi, ces phases sont déterminantes pour la performance mnésique», résume la chercheuse. Les dix-huit participants à l’étude en ont d’ailleurs fait l’expérience. Ils ont dû mémoriser quarante-six paires de mots et les répéter au réveil. «Ils ont pu les réciter plus facilement après avoir été en condition «balancée».

Insomniaques et seniors

Alors, demain, tous dans un lit à bascule? «Pourquoi ne pas essayer! sourit Paul Franken. C’est toujours mieux que des grosses doses de somnifères.» Mais il précise que les deux études ne sont qu’une première étape. «Nous devons maintenant identifier quels neurones exactement reçoivent les stimuli du système vestibulaire, afin de cartographier plus précisément l’interaction entre celui-ci et le cerveau.» Sa collègue de l’UNIGE évoque aussi un «premier pas» mais relève déjà des perspectives de traitement pour certains insomniaques, «voire pour les personnes âgées qui perdent avec les années en qualité de sommeil et souffrent de troubles cognitifs».

(TDG)