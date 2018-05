Pour ses 10 ans, le Musée des pompiers met le feu au Rhône

À chaque nouvelle édition de la Nuit des musées, on en profite pour sortir le gâteau d’anniversaire et éclairer à la bougie les institutions qui, par leur ancienneté, le méritent. On fêtera cette année, c’est-à-dire ce samedi 26 mai, à l’occasion de cette vaste porte ouverte en mode nocturne, les 30 ans du Musée international de la Croix-Rouge. Il y aura du monde au soleil couchant au numéro 17 de l’avenue de la Paix comme il y aura foule également, mais plus tôt dans la journée, sur les bords du Rhône, à la hauteur du 1, rue du Stand, juste à côté du Palladium.

Dès 11h le matin, lors d’une partie officielle réunissant notamment le conseiller d’État Pierre Maudet et le conseiller administratif Guillaume Barazzone, on célébrera les dix ans d’existence du petit dernier des musées genevois. Avec du lourd, forcément, soit un véhicule d’extinction et de désincarcération capable d’intervenir sur les rails comme sur la route. Lui est un peu plus vieux, sa mise en service remonte à 1990.

Il a fait son temps, on vient de le «désaffecter», sans renoncer à l’appeler par son petit nom: C68. Il aura été le premier et le seul engin des sapeurs-pompiers de Suisse à pouvoir opérer sur le réseau des CFF et de la SNCF, à proximité de Genève. Une nouvelle vie l’attend, comme objet prestigieux au sein d’un musée qui ne l’est pas moins: celui des Transports à Lucerne. Son représentant viendra spécialement au bout du lac – le nôtre, pas le sien – pour recevoir des mains de M. Barazzone ce camion rouge qui fait son poids.

Témoins du passé

On restera dehors encore un moment pour assister aux démonstrations déployées aux abords du fleuve. Du «tir humide» sera organisé pour les enfants et les adultes, on verra la grande puissance mousse en action, pendant que les jeunes sapeurs de l’École latine simuleront une intervention sanitaire et une réanimation de victime.

Après quoi, il sera temps de redécouvrir un musée dans lequel on planterait bien sa tente. Tout ici est à apprécier dans son jus, ses matières, ses couleurs, en profitant – comptez une bonne heure – du commentaire d’un pompier retraité incollable sur le métier qui fut le sien et celui de ses ancêtres. Avec lui, on remonte dans les siècles, on grimpe les échelles du passé, on reconstitue mentalement les chaînes citoyennes qui se passaient les seaux en cuir pour assurer une extinction manuelle lors de feux de combles dévastateurs.

On dépasse le pittoresque afin de mieux s’instruire en abordant l’histoire sur pied – ceux de mannequins à taille humaine – des appareils respiratoires. Quelle collection! Ils sont tous là, dans leur évolution exhaustive, portant la marque d’un équipementier célèbre, Draeger. Juste à côté, les tuyaux, les anglais, les toilés, sans oublier bien sûr ceux en chanvre qui «pissaient de partout».

Plus de 1000 mètres carrés de surface d’exposition sur trois niveaux, plusieurs milliers de pièces et d'engins rénovés – admirez les anciennes roues rouges repeintes avec le filet noir au milieu – le tout réalisé par des pompiers passionnés qui furent tous, ou qui le sont encore, sapeurs professionnels au sein du Service d’incendie et de secours.

Entrée gratuite et visite guidée

Succès mérité: malgré ses heures d’ouverture restreinte (mercredi et dimanche, de 10h à 12h, de 13h30 à 15h30; à midi, un pompier, ça mange), le Musée du SIS a enregistré, indique son président Georges Pellet, «3000 visiteurs en 2017 et déjà 1800 pour 2018». Président heureux, il précise que «l’entrée est gratuite et que l’on peut en tout temps s’inscrire en groupe à l’adresse www.mspg.ch pour une visite guidée», les retraités du corps assurant, par tournus, une manière de garde muséale.

Si vous avez la chance d’être accueilli et accompagné par ce même président, lequel acheva sa carrière de pompier avec le grade d’adjudant, demandez-lui de vous parler de ses sorties au Salève avec son chien de sauvetage ou de vous raconter son engagement sur le front des catastrophes naturelles, lors du tremblement de terre au Frioul notamment, durant le mois de mai 1976. Il en parle comme si c’était hier.

Mémoire vivante. Il ne manque décidément rien ni personne dans ce lieu magnifique du 1 bis, rue du Stand, sinon peut-être le son de la grande alarme au moment d’en franchir le seuil. (TDG)