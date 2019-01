Pour ne plus porter les habits de la honte

On peut avoir du style tout en portant des vêtements issus du commerce équitable. Ce n’est pas contradictoire. L’achalandage de la boutique de mode Ayni, près de la place des Augustins, prouve, si besoin était, que s’habiller de manière socialement et écologiquement responsable n’est pas l’apanage des babas cool en Birkenstock.

Ici, on trouve toutes sortes d’habits, de chaussures et d’accessoires qui ne dépareilleraient pas dans la vitrine de magasins branchés. La différence, c’est qu’absolument tout ce qu’il y a en rayons est produit dans des conditions respectant à la fois l’humain et l’environnement. Cela va de jeans faits de denim recyclé à des baskets en coton biologique et caoutchouc sauvage d’Amazonie fabriqués par une coopérative brésilienne, en passant par des vêtements confectionnés par des femmes en réinsertion professionnelle en Inde. Ayni propose aussi des articles de production locale, comme des sacs à main et des habits sérigraphiés pour enfants.

La rareté des marques éthiques

Allier mode et éthique, c’est la mission que s’est donnée l’association éponyme qui gère la boutique. «Notre but est de proposer des produits qui soient beaux et plaisent aux clients, mais qui, en plus, répondent à nos critères sociaux et écologiques, explique Gaétan Morel, membre du comité de l’association. Trouver des marques qui fabriquent ce genre d’habits est assez compliqué.» Une transparence totale sur les conditions de travail et de production est exigée des fournisseurs et ceux qui s’éloignent un tant soit peu des préceptes du commerce équitable sont écartés. «Nous refusons toutes les semaines de vendre des marques qui nous contactent, parce qu’elles ne travaillent pas de manière assez éthique pour nous.»

Pour faire sa sélection, l’association peut s’appuyer sur certains labels, notamment la Fair Wear Foundation, qui soumet annuellement les usines à des audits rigoureux. «Nous n’avons pas la possibilité d’aller nous-mêmes vérifier les conditions de production sur place, c’est pourquoi nous travaillons avec des labels et des distributeurs spécialisés, confie Virginia Villegas, responsable de l’administration et des ventes. Malheureusement, dans le milieu de la mode équitable, il y a aussi des marques qui ont un esprit trop mercantile et chez qui l’aspect commercial prime sur le côté éthique.» Virginia Villegas est l’unique salariée de l’association. Tous les autres sont des bénévoles. La boutique emploie aussi des personnes en réinsertion socio-professionnelle.

De l’alpaga bolivien à la mode

C’est l’association Les Projets Waki qui a ouvert le magasin en 2006. À l’origine, il s’agissait seulement de diffuser des produits artisanaux venus de Bolivie, comme des vêtements en laine d’alpaga. Cela permettait de financer des projets dans ce pays. Puis, pour se distinguer d’autres acteurs du commerce équitable, la boutique Ayni, devenue entre-temps une association indépendante, s’est spécialisée dans la mode éthique, un créneau qu’elle est l’une des rares en Suisse à occuper. «Les habits que nous portons ont aussi un impact social et écologique, souligne Virginia Villegas. Si nous pouvons aider les gens à en prendre conscience, c’est bien.»

Ayni, mode équitable: 3, rue John-Grasset, www.boutiqueayni.org

