Pour la Saint-Sylvestre, la pluie n’a pas gâché la fête

Cotillons, champagne et même huîtres étaient de la partie dans la nuit de dimanche à lundi pour célébrer le passage à la nouvelle année. Environ 200 000 personnes, selon la police, ont fêté le réveillon de la Saint-Sylvestre sur les bords du lac.

Vers 23 h 30, les piétons sont légion sur le pont du Mont-Blanc. La foule converge vers le cœur de la fête. Sur le quai du même nom, plusieurs scènes attirent les danseurs, les amateurs de rap ou de disco mais aussi les familles venues assister au feu d’artifice. Ici, retentit le célèbre Thriller du roi de la pop tandis qu’à côté, la musique électro invite à se déhancher.

Sous les tentes blanches dressées pour l’occasion, on se faufile. Pour rejoindre des amis ou atteindre le bar. Mais aussi, à l’approche de minuit, pour se protéger de la pluie. Cette dernière s’invite en effet à la fête juste avant les très attendus feux. À cinq minutes du décompte, les uns tentent d’appeler les retardataires… En vain faute de réseau. Les autres grillent la dernière cigarette de l’année écoulée. Les plus connectés partagent sur Snapchat et Twitter les dernières minutes de 2017.

Doux baisers pour 2018

Certains prennent de l’avance et s’embrassent déjà à pleine bouche. À l’image de Nadine et Xavier. «Une petite étoile nous a guidés de la Suisse alémanique jusqu’ici, explique la jolie blonde. Sur le lieu de notre rencontre. On a décidé de fêter notre premier réveillon de couple à l’endroit de nos racines.»

Bientôt, la musique s’estompe. Le décompte commence, en anglais. Jusqu’au «zero» final. Au même instant, les confettis explosent et le feu d’artifice, bravant l’averse, s’élance au-dessus de la rade. Le ballet de lumière crépite sur des airs de classique. Une flopée de smartphones surplombe la foule pour immortaliser l’instant.

Les baisers de Nadine et Xavier redoublent d’intensité. À leurs côtés, quatre amis lèvent leurs coupes pleines de champagne… «Sans alcool», précise Nolwenn. Venu de Genève, d’Annecy mais aussi de Bretagne, le quatuor est aux anges. «Les feux étaient magnifiques», déclare Nathalie, la Bretonne.

Ce n’est pas Christian qui dira le contraire. Trempé mais heureux, ce père célibataire a pu assister au spectacle aux côtés de ses enfants croisés par hasard sur le quai alors qu’ils étaient avec leur mère. De quoi bien commencer l’année. Tout comme Jean-Pierre, dans un autre style. Ce dernier est venu spécialement de La Rochelle avec sa bourriche d’huîtres. «Dommage qu’on n’ait oublié le citron. Vous n’en avez pas?» demande à ses voisins sa petite amie haut-savoyarde.

Pas d’incendie

À quelques pas de là, les embrassades virent au conflit. Amis et forces de l’ordre interviennent pour calmer les esprits bagarreurs. Dans l’ensemble, selon la police, les festivités se sont déroulées «dans le calme et la bonne humeur». Une dizaine de personnes ont été interpellées pour des incivilités ou des ébriétés.

Dans son bilan de la nuit, la police indique être intervenue sur une vingtaine de conflits (dont sept bagarres), «majoritairement entre particuliers ou entre clients et employés d’établissements publics». Soit moins que l’an dernier.

Elle signale trois accidents de la circulation, «tous de gravité mineure». Un chiffre lui aussi en baisse. Enfin, concernant le bruit, la police a été appelée 28 fois. Toujours selon la police, aucun incendie ne s’est déclaré durant la nuit. (TDG)