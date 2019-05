Pour l’Asloca, les chiffres ont été «manipulés»

Le diable, dit-on souvent, se niche dans les détails. En l’occurrence, il s’agit de chiffres. Et selon l’Asloca, qui soutient le projet de la gauche et du MCG quant à l’avenir de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG), ce n’est pas anecdotique. Pour Alberto Velasco, qui préside cette association, le gouvernement «a manipulé» les chiffres.

Et c’est un chiffre précis qui soulève l’ire de cette organisation: le taux technique sur lequel se basent les caisses de pension pour estimer à long terme leurs engagements envers leurs assurés, taux lié à des hypothèses économiques basées sur la conjoncture passée et des projections. Lors de sa conférence de presse du 8 avril, le Conseil d’État s’est livré à un exercice de comparaison entre son propre projet et celui de la gauche. Et c’est notamment en se basant sur un taux technique de 2% que l’Exécutif a estimé à 119 millions de francs le coût pour l’État durant la première année en cas d’acceptation de son projet. En revanche, le gouvernement a estimé que le coût du projet de la gauche se situerait entre 169 et 213 millions de francs avec un taux technique de 1,75% (lire notre édition du 16 avril). Pourquoi une telle différence? Selon Christian Dandrès et Romolo Molo, tous deux avocats de l’Asloca, «cette différence relève d’une invention». «Ce taux doit légalement être le même pour les deux projets», estiment-ils. «C’est une tromperie!» s’exclame Christian Dandrès. Et Romolo Molo de sortir sa calculette. Si le coût du projet du Conseil d’État était basé sur le même taux que l’autre projet (1,75%), il s’alourdirait de 12,5 millions de francs et atteindrait donc 131,5 millions de francs au lieu de 119 millions.

Porte-parole du Département des finances, Tatiana Oddo estime que «l’affirmation de l’Asloca est erronée» car «l’État compare les lois en utilisant des références cohérentes (taux techniques et rendements identiques). La brochure de vote mentionne clairement le taux technique retenu pour évaluer le coût de la loi 12228 (ndlr: projet de la gauche). Ces montants sont parfaitement comparables, car établis selon les mêmes hypothèses (taux technique 2%, rendement de la fortune 3%).» Et Tatiana Oddo ajoute que tous les chiffres «ont été présentés en détail à la Commission des finances le 20 mars, en présence des députés signataires du communiqué de l’Asloca». Qui a raison? Qui a tort? Une bourde a-t-elle été commise? Le document présenté le 8 avril mentionne en effet deux taux différents. Mais la brochure reçue par les citoyens n’évoque pas cette différence de taux.

(TDG)