Pour éviter de licencier les employés fragiles

Un actif sur quatre souffrirait de troubles psychiques au moins une fois au cours de sa carrière. Un ouvrage sous forme de plaidoyer pour le maintien en emploi grâce au soutien de l’assurance invalidité a paru jeudi. Il est coécrit par le responsable de la communication de l’Office cantonal des assurances sociales.

Partant du principe que les managers RH sont souvent empruntés dans ce genre de situation, le dossier commence par quatre cas concrets, ou «success stories», d’entreprises ayant tout mis en œuvre pour sauver un de leurs collaborateurs en souffrance. Chez Swissport, on découvre le parcours de Monsieur A., qui cumule les ennuis de santé et finit par voir son taux d’activité baisser à 60%. Chez Belloni, un plâtrier contremaître vit mal une reprise à un poste sous-qualifié. Accompagné pendant trois ans, il retrouvera son activité d’origine à 100%. À la Ville de Genève, une ambulancière bénéficie de mesures de reclassement, et à la RTS, un monteur cherchait à se réfugier dans le travail pour éviter des problèmes familiaux.

L’ouvrage dresse ensuite un état des lieux des troubles psychiques au travail et relève l’asymétrie existante avec les troubles physiques. Le côté «insaisissable, impalpable» des troubles psychiques «empêche en fin de compte les travailleurs concernés d’être accompagnés avec la même patience, la même objectivité et la même lucidité que les employés paraplégiques par exemple», estime le psychologue bâlois Niklas Baer. Le nombre de rentes pour causes psychiques a enregistré une progression six fois plus importante que les rentes attribuées en raison d’un handicap physique.

On apprend aussi que dans 70 à 85% des cas, le problème lié à un trouble psychique a donné lieu à un licenciement, «et cela après plusieurs tentatives de le résoudre autrement par les supérieurs hiérarchiques». La culture d’entreprise joue alors un rôle fondamental.

Le problème se pose de manière d’autant plus aiguë pour les PME. Ainsi, celles qui ont été contactées pour décrire des scénarios positifs se sont retrouvées avec «un peu plus de 40% des collaborateurs concernés ayant quitté l’entreprise au moment de l’enquête ou étant menacés de licenciement».

L’assurance invalidité offre de nombreuses incitations financières aux employeurs, détaillées dans ce dossier, et indique que son aide est sous-utilisée. Il ne faut donc plus hésiter à la solliciter.

«Troubles psychiques au travail: comment l’AI peut aider les RH» 23 francs, à commander sur www.hrtoday.ch/fr/shop.

(TDG)