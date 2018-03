Pour déneiger, «la voirie a travaillé 60 heures non stop»

On attendait une avalanche de critiques. A l'occasion du Conseil municipal d'hier soir, on imaginait les conseillers municipaux arroser le magistrat chargé de l’environnement urbain et de la sécurité, Guillaume Barazzone, de questions concernant le déneigement des rues de la Ville. Pour cause, lors de l'épisode neigeux de jeudi et vendredi, plusieurs élus ont fustigé de manière plus ou moins directe le travail de la voirie sur les réseaux sociaux. «Personne n'a eu le temps de saler depuis hier?» interrogeait vendredi la PLR Sophie Courvoisier, «scandalisée par l'état des trottoirs».

Les pistes cyclables

Un coup de gueule partagé par le socialiste Sylvain Thévoz. S'inquiétant particulièrement du sort des adeptes de la petite reine, ce dernier écrit: «Cycliste, les chasse-neige ne roulent pas pour toi. Il te reste le choix entre risquer ta peau avec les voitures ou slalomer entre les piétons.» Il est suivi par le Vert Alfonso Gomez qui s'étonne à l'issue du week-end que «malgré la pluie, les pistes cyclables (soient) toujours encombrées de neige». Mardi soir, seule la Verte Delphine Wuest a posé une question orale plutôt timide sur le sujet.

Il faut dire que Guillaume Barazzone leur avait coupé l'herbe sous le pied. Dès le début de la plénière (avant que celle-ci soit interrompue prématurément en raison d'une panne de micro), il a défendu le travail de ses services. «Plus de 300 employés de la voirie et du Service des espaces verts ont travaillé au déneigement et au salage durant trois jours. Malgré d’importants moyens engagés, nous n'avons pas pu répondre à tous les besoins des habitants. J'estime qu'il faut que l'on s'améliore.»

TPG et concierges

Il rappelle aussi la responsabilité des Transports Publics Genevois (TPG). «On demande aux conducteurs de véhicules privés de rouler en pneus neige... Les transports publics devraient montrer l'exemple», estime le magistrat PDC. S'ajoute, à ses yeux, le fait que les concierges «ne respectent pas l'obligation de déneiger les trottoirs jouxtant leurs immeubles».

Rappelant que le personnel de piquet a commencé à déblayer et saler jeudi, dès 2h du matin, il indique que «la voirie a travaillé 60 heures non stop». Il ajoute: «Le réseau de la Ville est très dense puisqu'il compte 220 km de routes et 440 km de trottoirs. Il est impossible de tout dégager en même temps, il faut prioriser.» En l'occurrence: les grands axes, suivies des voies TPG puis des trottoirs et pistes cyclables. Dernière précision, jeudi, pas moins de 240 tonnes de sel ont été utilisées ainsi que 120 tonnes vendredi. (TDG)