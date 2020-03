Port du masque: la tension monte au sein des polices

C’est une sorte de bras de fer qui s’engage. Après l’UPCP, syndicat genevois des gendarmes et des agents de détention, c’est au tour du SPJ, le syndicat de la police judiciaire, de réclamer la possibilité pour ses membres de porter le masque. Les agents des polices municipales (APM) ont fait la même requête.

La contestation la plus vive vient désormais du SPJ. Le message adressé à ses policiers, que nous nous sommes procuré, constitue même une forme d’appel à la désobéissance. L’idée de base, elle, ne varie pas du discours de l’UPCP: protéger les personnes en se protégeant soi-même. «Vous savez pertinemment qu’aujourd’hui, vous êtes potentiellement porteurs du virus, écrit le comité à ses membres. Lors de vos multiples missions, vous êtes forcément amenés à franchir cette barrière théorique des 2 mètres (ndlr: la fameuse distance sociale) pour contrôler des personnes, les fouiller, les transporter dans vos véhicules de service, exercer sur elles des moyens de contrainte, lors de perquisitions, lorsque vous portez assistance, etc. Votre devoir est de protéger ces personnes.»

Pression sur la hiérarchie

Balayant d’un revers de main le côté anxiogène du port du masque, le comité du SJP assure qu’il «ne tolérera aucune pression ou menace de sanctions de la part d’officiers en cas de refus de retirer vos masques, ce d’autant plus que vous êtes nombreux à utiliser du matériel personnel/privé». Dans la foulée, il annonce que «des plaintes seront systématiquement déposées contre les officiers qui se permettront de vous menacer ou de vous intimider».

Contactée, Monica Bonfanti, commandante de la police, précise que la direction de la police «entend les craintes de ses collaborateurs et communique à l’interne de façon régulière afin d’expliciter les raisons de tel ou tel processus. L’OFSP ne recommande pas aux personnes en bonne santé de porter des masques d’hygiène dans l’espace public. Le médecin cantonal genevois s’est inscrit dans cette ligne. Mais les processus d’utilisation du matériel peuvent évoluer.»

«Des collègues pris dans une intervention ont dû faire appel à un officier pour qu’il leur apporte des masques»

Pour sa part, Adrien Bron, directeur général de la Santé, a répété hier que «beaucoup de catégories professionnelles se sentiraient protégées avec un masque. Mais […] cette protection est souvent fallacieuse. Tant que nous n’avons pas des signaux tout à fait nets de réapprovisionnement, la doctrine (ndlr: de réserver les masques pour le personnel soignant) ne changera pas.»

Soutien au niveau national

La Fédération suisse des fonctionnaires de police, elle, soutient les syndicats genevois: «Même si la pénurie de masques semble être une réalité, il faut que ça change, lance son vice-président, Emmanuel Fivaz. Nous avons écrit dans ce sens à la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse et nous attendons sa réponse.» La situation serait particulièrement tendue à Genève, «où il semble y avoir un vrai problème concernant les rassemblements de personnes en grand nombre. L’idée n’est pas de porter un masque systématiquement, mais de l’avoir sur soi.»

APM admis à l’hôpital

Ce discours est aussi celui tenu par le SPMG et l’UPMG, les syndicats des agents de police municipale genevois. Les situations vécues par les APM sont parfois aberrantes, dénonce le président du SPMG, Damien Ménétrey: «La semaine passée, des collègues pris dans une intervention ont dû faire appel à un officier pour qu’il leur apporte des masques!»

Ces syndicats ont écrit à leurs hiérarchies, réclamant l’autorisation du port du masque «par le personnel engagé dans certaines missions où le risque est plus important». Ce risque, certains en font déjà les frais. «Des collègues sont en quarantaine, et on m’a informé d’un collègue testé positif et admis d’urgence à l’hôpital, déplore Damien Ménétrey. Il faut donc agir maintenant.»