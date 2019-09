Populaire bourse aux vélos d'Uni Mail

Ce jeudi, se tiendra l'une des traditionnelles bourses aux vélos d'Uni Mail entre 10 et 14 heures. Plusieurs prestations seront proposées.

Cet événement est extrêmement populaire et chaque année, pratiquement tous les vélos sont vendus. Uni Mail est un lieu très fréquenté, et encore plus en période de rentrée!

Concernant la vente, tout le monde peut déposer le(s) vélo(s) dont il veut se débarrasser entre 10 et 12 heures. Les achat de cycles d’occasion sont programmés de 12 à 12h30 pour les membres de PRO VELO et les étudiants. Dès 12h30, la vente sera ouverte à tous.

Des petites réparations gratuites, un marquage Biycode contre le vol de vélos, ou la vente d’accessoires seront aussi mis à disposition à l'occasion de cette manifestation.

La Bicyclette bleue, une association d’étudiants, en profitera pour se présenter. Elle a comme ambition de récupérer des vélos, les réparer et les louer pour un "prix dérisoire" aux étudiants de l’Université.

Plus d’informations sont disponibles sur le site www.pro-velo-geneve.ch