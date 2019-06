Polémique sur des incidents impliquant des ambulances

Thomas Bläsi est remonté. Le député UDC vient d’écrire au président du Grand Conseil pour dénoncer «une situation problématique» à la Commission de la santé, dont il s’est mis en retrait. Alors qu’un projet de loi visant à rendre plus efficaces les transports sanitaires urgents était sur le point d’être accepté, Thomas Bläsi a été informé par des sources internes que «40 incidents dont deux graves» étaient survenus en 2018. Ces couacs découlent d’une mauvaise coordination entre la centrale d’engagement du 144 et celle du Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève. Il arrive parfois que ce ne soit pas à l’ambulance la plus proche d’un accident que l’on demande de se rendre sur les lieux.

«Enquête officieuse»

Or, les représentants du Département de la santé n’en ont jamais fait état lors des différentes auditions en commission. En outre, selon l’élu UDC, des responsables du département tenteraient désormais de savoir qui sont les personnes à l’origine de ces fuites.

«Ils ont lancé une enquête officieuse pour savoir qui avait parlé et dire qu’il ne fallait plus le faire», a dénoncé Thomas Bläsi cette semaine sur «Léman Bleu», rapportant que «des menaces de licenciement» auraient également été relayées pour décourager les «lanceurs d’alerte». «Ces sources m’ont permis de donner des éléments de véracité à la commission», souligne-t-il.

Selon nos informations, des démarches ont effectivement été entreprises pour savoir qui, au SIS, avait informé le député UDC. Ce qui est surprenant, dans la mesure où les sapeurs-pompiers sont sous la responsabilité de la Ville et non du Canton. Idem au sein du Service des urgences des HUG.

Contacté, le conseiller d’État en charge de la Santé, Mauro Poggia, tient en premier lieu à relativiser ces incidents. «M. Bläsi laisse entendre qu’une personne n’aurait pas été secourue à temps et qu’elle serait décédée, alors qu’aucun incident n’a eu de conséquence sur la santé d’un patient», indique le magistrat.

Secret médical

Ensuite, Mauro Poggia explique que s’il n’a jamais mentionné l’existence de ces couacs en commission, c’est tout simplement parce qu’il en ignorait l’existence. Une version corroborée par le médecin cantonal, Jacques-André Romand, sous l’autorité duquel se trouvent les différents services d’urgences. «Jusqu’à présent, ces incidents ne nous avaient jamais été rapportés car ils avaient été considérés comme relevant de l’opérationnel», affirme-t-il, réitérant qu’il n’y a eu «aucun fait grave». Le médecin cantonal dit avoir demandé aux deux centrales d’engagement de lui fournir un «rapport formel et complet» quant à ces incidents. «Comment cela se fait-il que ces informations aient circulé alors que je n’en avais moi-même pas connaissance?» s’interroge Jacques-André Romand.

Pour sa part, Mauro Poggia reconnaît avoir demandé à Bertrand Levrat, le directeur général des HUG, de s’entretenir avec les responsables du Service des urgences. «S’il y a des dysfonctionnements, il faut d’abord et en urgence informer la hiérarchie et non commencer par approcher un député ou la presse», affirme le magistrat, qui y voit «une question de loyauté». Selon lui, distiller à l’extérieur de telles informations est constitutif d’une violation du secret professionnel et médical. «De là à dire qu’on recherche activement qui est l’auteur, c’est faux, assure Mauro Poggia. Mais cela aurait été un mauvais signal de ne rien faire.»

Temps perdu

Suite à cela, le projet de loi a donc été renvoyé en commission. «Les personnes qui sont dans ces services vont être à nouveau auditionnées par la Commission de la santé, relève Thomas Bläsi. Comment les commissaires peuvent-ils espérer obtenir des informations sincères de personnes qui savent que, dans leurs services, on fait une chasse aux sorcières?»

Membre de ladite commission, le PDC Betrand Buchs pense toutefois que les députés comprendront rapidement si les personnes auditionnées peuvent s’exprimer librement. «Comme l’on sait désormais que les centrales d’engagement constituent le nœud du problème, on se rendra vite compte s’ils répondent à côté sur cette question», relève-t-il.

Mauro Poggia, quant à lui, regrette le temps perdu. Pour le conseiller d’État, il ne peut pas y avoir deux pilotes. En attendant la mise en place d’une centrale unique, à laquelle «on réfléchit», il faut que tout engagement d’une ambulance passe au préalable par le 144. Et d’insister: «Le but n’est pas de supprimer l’ambulance des pompiers.»

(TDG)