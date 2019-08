Polémique autour du prix d’un thé froid Migros vendu en terrasse au bord du lac

Si la population genevoise s’est progressivement habituée aux mojitos à 15 francs en été ou aux verres d’eau payants, une photo d’un thé froid Migros à 3 fr. 50 sur Facebook a soulevé une vague de commentaires outrés.

L’indignation vient de la différence de prix entre le berlingot acheté en magasin et le même revendu par Bronzette, l’un des lieux d’animation estivale ouverts au quai du Mont-Blanc après l’appel d’offres lancé par la Ville de Genève ce printemps. Coûtant 45 centimes à l’origine, la petite brique de thé froid est devenue près de huit fois plus chère. Le commentaire accompagnant l’image se veut critique: «Donc, Guillaume Barazzone voulait remplacer les Fêtes de Genève par quelque chose de moins mercantile pour la clientèle indigène. Vendre du thé froid Migros à 3 fr. 50! Belle lutte contre le profit disproportionné!»

Dans les commentaires, les avis divergent. Certains partagent la colère du client. «Quand tu veux arnaquer, il faut le faire avec tact et intelligence. Là, c’est grossier», indique un internaute.

D’autres montrent plus d’empathie envers les gérants de ce bar-restaurant. «Entre la redevance pour l’emplacement, les taxes diverses et variées de recyclage, les contrôles sanitaires, les autorisations de la police du commerce, les charges courantes, les salaires, la TVA et les impôts, il est logique de se retrouver avec des prix pareils.» Le même internaute analyse le problème: «C’est ce millefeuille de tracasseries administratives et taxes en tous genres qui tue le petit commerce et qui rend le berlingot de thé froid à 3 fr. 50. Ce qui est certain, c’est que le commerçant en question ne s’en met pas plein les poches à la fin de l’été. Si on faisait fortune avec ce genre d’activité, ça se saurait.»

Certains font remarquer que si le thé froid avait été servi dans un verre et non dans une brique, personne n’aurait soulevé la question de cette différence de prix. Parmi eux, plusieurs affirment même préférer payer un prix élevé pour un produit local plutôt que de débourser de l’argent pour le thé froid d’une multinationale étrangère, servi dans un verre.

Le prix de ce thé froid est-il vraiment trop cher?

Marc Gouzer, l’un des fondateurs de l’établissement Bronzette, s’exprime sur le sujet: «Les gens s’indignent facilement de nos prix, mais ils ne se rendent pas compte des coûts de la restauration. Dans un restaurant, on ne fait presque pas de marge sur la nourriture mais sur les boissons. Notre thé froid est à 3 fr. 50, mais si l’on lui déduit la TVA, les salaires des employés ainsi que le prix du produit à l’achat, il nous reste à peine plus d’un franc. C’est peu pour payer les animations, les coûts du restaurant ainsi que les éventuelles casses. Nos prix sont fixés en regard de ces contraintes et de la concurrence. Les gens ont l’impression que nous les arnaquons, mais si on souhaite devenir riche à Genève, il ne faut pas travailler dans la restauration.»

Le patron se désole des conséquences que pourrait avoir cette affaire: «Nous avons engagé près de 50 employés et ce genre de polémique irréfléchie et gratuite peut avoir des répercussions désastreuses pour nous tous.»