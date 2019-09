Polémique autour de la vente d’un terrain par la Ville

Pour sa rentrée politique, ce mardi, le Conseil municipal de la Ville de Genève devrait se prononcer pour la cinquième fois sur le même objet. Oui, la cinquième fois. D’ordinaire, la commission concernée vote une première fois, l’entier du Municipal une deuxième, voire une autre fois encore si un troisième débat est demandé. Mais quatre, puis cinq fois, c’est inédit.

Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut revenir au mois de juin et à la dernière séance plénière, juste avant la pause estivale. L’objet du vote en question répond au doux nom de PR-1282A. Il porte sur la vente par la Ville de Genève d’une parcelle de 300 mètres carrés qu’elle possède sur la commune de Vernier au Cabinet d’investissements fonciers (CIF). Ce groupe de promoteurs privés prévoit d’y construire un immeuble locatif et des surfaces commerciales. Montant de la transaction: 900 000 francs.

«On refait le vote»

Au Municipal, l’affaire semble entendue. Une large majorité – la droite et les socialistes – est en faveur de la vente. Mais à la dernière minute, le conseiller administratif chargé de l’Aménagement et des Constructions, Rémy Pagani, décide de proposer un amendement. Celui-ci introduit un droit de préemption: si le CIF décidait de céder le terrain, la Ville de Genève pourrait le racheter en priorité.

La droite n’en veut pas. L’amendement est accepté grâce aux voix venues de la gauche. De sorte que le Municipal vote ensuite sur la vente de la parcelle avec droit de préemption. Et là, à la surprise générale, le texte amendé est rejeté. Opposés à la vente depuis le début, les Verts et Ensemble à Gauche (EàG) disent non, tout comme le PLR et le MCG, qui, eux, ne veulent pas de l’amendement. L’addition des oppositions a fait capoter le tout.

Moment de flottement dans la salle. Un brouhaha s’élève. Convaincu qu’il disposait d’une majorité, Rémy Pagani ne comprend pas: «C’est débile», lâche le magistrat. Qui met la pression sur la présidente du Municipal, la Verte Marie-Pierre Theubet: «C’est vous qui avez mal formulé, Madame la présidente», insiste-t-il. Après quelques hésitations, Marie-Pierre Theubet décide de procéder à un nouveau vote. «On refait le vote», lance-t-elle. Rémy Pagani retire son amendement et, cette fois, la délibération passe la rampe dans la confusion.

Recours déposé

L’histoire ne s’arrête pas là. Estimant s’être fait voler une victoire politique, une partie de la gauche dénonce un scandale. Elle invoque «un déni de démocratie». Dès le lendemain, la conseillère municipale d’EàG Maria Pérez saisit le Service des affaires communales. Cet organe cantonal contrôle la légalité des décisions prises par les conseils municipaux. Dans un courrier, Maria Pérez décrit la séance de la veille et évoque des «irrégularités». Elle dénonce le fait que le Bureau du Conseil municipal – composé de la présidente Marie-Pierre Theubet et de six autres élus – ait «imposé unilatéralement sa décision de procéder à un nouveau vote».

Au début du mois d’août, le Service des affaires communales écrit aux protagonistes afin de leur demander de prendre position. C’est ainsi qu’il procède habituellement. «Dans le cadre de l’examen de ce cas, nous avons donné la parole au Bureau du Conseil municipal ainsi qu’au Conseil administratif», indique Bernard Favre, secrétaire adjoint du Département cantonal de la cohésion sociale, dont dépendent les Affaires communales. La décision reviendra ensuite au Conseil d’État. Mais il ne se prononcera pas avant le 25 septembre. «La Ville a été informée de la proposition de décision que notre département fera au Conseil d’État», précise toutefois Bernard Favre. Le Service des affaires communales ne dit pas dans quel sens il a tranché, mais on doute qu’il propose autre chose qu’invalider la vente de la parcelle.

Délais serrés

D’autant que dans l’intervalle, le Bureau du Municipal a demandé un avis de droit. Ses conclusions sont claires. L’expert juridique dit ne pas disposer «d’éléments factuels qui laisseraient entrevoir qu’il y aurait eu une mauvaise interprétation ou une erreur» lors du vote initial. La présidente n’a donc pas «mal formulé» et rien ne justifiait de «refaire le vote». «Il est donc probable que le Conseil d’État annule la délibération», conclut l’avis de droit.

L’expert fait aussi une suggestion: déposer un nouveau texte, lesté de l’amendement contesté. Sur proposition du conseiller administratif Rémy Pagani, le Bureau du Conseil municipal devrait ainsi mettre cette nouvelle délibération à l’ordre du jour de ses séances plénières mardi et mercredi. «Nous avons un Bureau qui est à la botte du Conseil administratif», tacle Maria Pérez. Mise en cause, la présidente du Municipal, Marie-Pierre Theubet, dit «attendre des nouvelles du Service des affaires communales». Elle ajoute que c’est le Bureau, dans sa majorité, qui a pris la décision de faire revoter lors du débat en juin. Elle précise encore que l’avis de droit a été payé par le Municipal. «On a un budget pour ce genre de problèmes.»

Maintenant, le temps presse. Les autorisations de construire, non renouvelables, échoient au début du mois de novembre. Ceux qui soutiennent le projet espèrent que le Conseil municipal votera au plus vite. Les élus commencent à maîtriser le sujet.