Point de circulation pour le week-end de Pâques

Le week-end prolongé de Pâques va comme chaque année mettre du monde sur les routes. Les embouteillages en direction de l'Italie ont débuté en cette veille du Jeudi Saint. L'attente est ce matin d'une vingtaine de minutes et pourrait atteindre l’heure aux abords du portail nord du tunnel du Gothard. Les colonnes pourraient s’étirer sur plus de 6 kilomètres. Le trafic automobile devrait encore s’intensifier durant la journée selon le TCS.

L’embouteillage atteindra son point culminant entre 15h et 23h avec des colonnes s’étendant sur près de 10 kilomètres ce qui correspond à une attente d’une heure trois quart environ. Malgré une légère diminution, le bouchon ne devrait pas se résorber dans la nuit de jeudi à vendredi et, à partir de 07h00 du matin Vendredi Saint, s’étirer à nouveau sur une dizaine de kilomètres. Après l’attente au Gothard, les automobilistes s’armeront, une nouvelle fois, de patience à l’approche de la douane de Chiasso-Brogeda. Pour celles et ceux qui voudraient éviter, dans la mesure du possible, les bouchons au Gothard, ils peuvent emprunter l’A13 San Bernardino ou les axes du Simplon et du Grand-St-Bernard. Pour ce tunnel, la circulation sera difficile en 7h et 16h vendredi, et le lundi de Pâques entre 14h et 21h.

Retours difficiles lundi

Pour les retours, dès dimanche les files de voitures vont s'allonger dès 15h au portail sud du tunnel du Gothard pour une attente qui ne devrait pas dépasser une heure et quart. Viasuisse prévoit la plus forte vague de retour le lundi de Pâques. La longueur du bouchon devrait nettement augmenter à partir de 10h pour atteindre son extension maximale entre 15h et 23h, soit près de 12 kilomètres. Il faudra donc patienter près de trois heures avant de pouvoir s’engager dans l’ouvrage. Afin d’éviter au maximum les ralentissements, il convient d’entreprendre son voyage aux premières heures du jour ou seulement à partir de 22h00.

Pour ceux qui partent dans le sud de la France, il est conseillé de partir le matin tôt vendredi pour circuler sans trop d'embouteillages sur l'A7 jusqu'à Montélimar et l'A9 entre Orange et Narbonne. Après 11h, cela risque d'être plus compliqué. Pour les retours, lundi, tous les axes nord-sud seront chargés dans la journée.

Des trains supplémentaires

Les voyages en train vers le sud sont non seulement agréables, mais permettent aussi de s’épargner bouchons et attentes sur les grands axes de Suisse. Durant la période de Pâques, les CFF organisent 33 trains supplémentaires ou augmentent les capacités des liaisons existantes.

A l'aéroport

Les vacances intensifient aussi le trafic à Genève Aéroport. L’accès ainsi que les parkings peuvent être encombrés. Quelques congestions peuvent se produire aux guichets d’enregistrement, aux passages de sûreté ou encore aux contrôles des douanes (sortie de la zone Schengen). Les passagers sont donc invités à prendre leurs dispositions pour arriver sur place au moins deux heures avant le décollage de leur avion. L'aéroport précise que les voyageurs laissant leur véhicule à Genève peuvent vérifier le niveau d’occupation des parkings sur www.gva.ch/parkings ou via l’application GVApp téléchargeable gratuitement. Elle est désormais compatible avec l’Apple Watch.

Pour ceux qui restent à Genève ou dans la région, les températures seront douces, de 10 à 22 degrés toute la semaine avec quelques averses orageuses possibles près des reliefs vendredi et samedi. Le lundi de Pâques sera très ensoleillé. Le risque d'averse sera plus marqué mardi. (TDG)