Poggia: «Depuis le 19 mars, 413 amendes ont été prononcées à Genève»

Le fait que la météo annonce pour ce week-end un temps bien ensoleillé fait craindre aux autorités un afflux de gens autour de la rade, sur les quais et dans les parcs publics. Ce qui en période de semi-confinement représente un risque pour le respect des mesures sanitaires édictées par la Confédération pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

C'est pourquoi le Département de la Sécurité de l'Emploi et de la Santé (DSES) a décidé de faire appel aux samaritains, aux sapeurs-pompiers volontaires ainsi qu'à des gardes de l'environnement lesquels patrouilleront dans les espaces publics pour faire de la prévention, répéter les bons comportements à adopter et inciter les promeneurs à respecter les consignes de l'OFSP. Tandis que la police cantonale et les agents des polices municipales sanctionneront ceux qui ne respecteraient pas les directives fédérales, par exemple en formant un groupe de plus de cinq personnes ou en se tenant à moins de deux mètres de distance les uns des autres.

«Le virus est toujours actif et virulent et le nombre de cas et de décès dus au coronavirus est toujours croissant dans le canton de Genève, présice le communiqué du DSES. La charge de soins supportée par le système hospitalier reste critique. Il est donc primordial de continuer à respecter les mesures édictées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et d'appliquer strictement l'Ordonnance fédérale 2 COVID-19 ainsi que les directives cantonales.»

Le DSES précise en outre que la mesure décidée le samedi 28 mars de boucler les abords lacustres et d'interdire le stationnement des véhicules privés est toujours en vigueur. Le périmètre concerné par cette restriction court du pavillon de Ruth, en bas de la rampe de Vésenaz, jusqu'au quai Wilson, près de la Perle du Lac. Cette interdiction concerne également le parking dans le parc de Mon Repos ainsi que le parc des Eaux-Vives désormais fermé à la circulation depuis ce vendredi 3 avril.

Les autorités genevoises encouragent la population à poursuivre l'effort entrepris contre l'épidémie de Covid-19. Elles rappellent que les mesures sanitaires ont pour but de protéger l'ensemble de la collectivité.