Plus de violences mais moins de cambriolages à Genève

Les chiffres de la statistique policière de la criminalité (SPC) montrent une stabilité (-1%) sur l'ensemble des infractions au code pénal à Genève sur l'année écoulée. Les atteintes au patrimoine témoignent quant à elles d'une baisse de 3%. Bémol, les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle sont en augmentation de 12% par rapport à 2017, de même que celles contre l'intégrité sexuelle. Une attention particulière sera portée afin d'empêcher l'installation d'une tendance à la hausse. Par rapport à l'année 2011, l'ensemble des infractions au code pénal est en baisse de 32%

L'année 2018 confirme la baisse entamée il y a maintenant plusieurs années. Les délits au code pénal suisse ont connu une diminution de 32% depuis 2011. Cette décrue concerne particulièrement les infractions contre le patrimoine telles que les cambriolages (-54,7%), les vols à la tire (-55,1%) et les vols à l'arraché (- 69,8%).

Par contre, les délits en lien avec la vie et l'intégrité corporelle augmentent (+12%) en 2018 par rapport à 2017. De même, les infractions contre l'intégrité sexuelle voient une augmentation de 31% sur l'année écoulée, soit 128 délits de plus, dont 50 sont des cas de pornographie et 37 d'exhibitionnisme. Les violences domestiques sont quant à elles toujours plus constatées par la police, passant de 1509 à 1977 cas en 2018. (TDG)