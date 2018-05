Plus de social au PAV? Jan Doret face à Pascal Pétroz

Le quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV), promis il y a dix ans à devenir le nouveau Geneva Dowtown, n’en finit pas d’être au centre d’un bras de fer entre les tenants d’un bâti «répondant aux besoins prépondérants de la population», comme Jan Doret, Comité Le social pour le PAV Asloca - Unia - SIT - Syna - SSP-VPOD, et les milieux immobiliers qui voudraient y voir fleurir davantage d’appartements en propriété par étages (PPE), à l'instar de Pascal Pétroz, président de la Chambre genevoise immobilière . La loi PAV, votée au Grand Conseil en février, déplaît à la droite, qui dit ne pas y trouver son compte. Les Genevois sont appelés à trancher le 10 juin.

Pourquoi voter «oui» à la loi PAV

Jan Doret, Comité Le social pour le PAV Asloca - Unia - SIT - Syna - SSP-VPOD

La première convention du 4 mars 2010 sur l’urbanisation du quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV) avait consacré le ratio de «un nouveau logement pour un nouvel emploi». Dans la foulée, le Grand Conseil a adopté la «loi PAV» à l’unanimité en 2011. Cette loi est toujours en vigueur.

Les signataires de la convention ont créé un «groupe de suivi PAV» afin d’associer les milieux immobiliers à leurs futures réflexions. À la fin de 2015, le Conseil d’État a souhaité modifier la convention, afin d’atteindre un meilleur équilibre financier et de mieux répondre à la crise du logement en proposant un ratio de «deux nouveaux logements pour un nouvel emploi», soit 12 400 logements à créer, dont une part en régime de PPE.

En matière d’occupation du sol, la densité très forte n’a heureusement pas été encore accrue dans cette nouvelle «loi PAV». Au terme de plusieurs mois de débats internes et de discussions avec le Conseil d’État, les milieux syndicaux et des locataires ont accepté ces modifications en 2016, moyennant plusieurs amendements et signé un avenant à la convention avec le Conseil d’État. Cet avenant a été validé cette même année, à l’unanimité, par les conseils municipaux des trois communes concernées. La rédaction d’une nouvelle loi devenait nécessaire et c’est elle qui, adoptée par le Conseil d’État à l’unanimité, est soumise au vote populaire le 10 juin.

Pour ce qui concerne les milieux immobiliers, ils ont d’abord émis des critiques dans le cadre du groupe de suivi, au sein duquel, cependant, l’un des experts les plus «pointus» en économie immobilière a estimé que, d’un point de vue financier notamment, ce projet de loi ouvrait des perspectives de réalisation plus crédibles (cf. PV du 16 mars 2016). Le consentement des milieux immobiliers semblait encore incertain mais probable. Pendant deux ans (!) le Grand Conseil a examiné en commission ce projet de loi et procédé à nombre d’auditions (sauf celle des référendaires signataires de l’avenant).

Vint enfin le vote parlementaire, le 23 février 2018. Comme l’on sait, le PLR, entraînant l’Entente, a exigé que soit doublé sur les terrains publics le nombre de PPE prévu dans ce projet, tel qu’il figure dans l’avenant qui lie le Conseil d’État par sa signature. Débats houleux, mais adoption de la «loi PAV» à la majorité d’une voix (PS, EàG, MCG et une députée indépendante). Alors pourquoi devons-nous encore voter le 10 juin? Parce que le Conseil d’État avait décidé, bien avant, de soumettre cette «loi PAV» au référendum obligatoire afin d’avoir une décision populaire donnant à cette loi une légitimité incontestable.

Aujourd’hui, l’Entente et les milieux immobiliers font campagne contre, la gauche et le MCG, rejoints par maintes personnalités de tous bords, pour. Si la droite et les milieux immobiliers devaient gagner, la loi actuelle resterait en vigueur. Conséquence cocasse: pas de PPE du tout sur les parcelles publiques, «grâce» à qui voulait en doubler le nombre. Une balle dans le pied en guise de victoire?

La diversité sociale genevoise est bafouée!

Pascal Pétroz, président de la Chambre genevoise immobilière

Le 10 juin, nous voterons sur une modification de la loi «Praille-Acacias-Vernets» (PAV), qui a été adoptée le 23 février 2018 par le Grand Conseil par seulement 50 voix pour et 49 contre.

La richesse de Genève tient dans son mélange social. C’est cela Genève. Un fantastique brassage multiculturel fait d’intenses échanges et de respect. Nous pouvons être fiers d’être un modèle du genre. Genève, ce sont des quartiers tels que les Eaux-Vives, Plainpalais ou Carouge. Des quartiers vivants où il fait bon vivre! Des commerces, des cafés, des restaurants, des places publiques grouillant de monde, de poussettes, de costumes-cravates, d’étudiants et de retraités… C’est le canton que nous aimons! 62% de logements sociaux, c’est trop!

La classe moyenne est spoliée. Elle est la grande oubliée du PAV car «au moins» 62% (ce qui veut dire qu’il pourrait y en avoir plus) des logements ne lui sont pas destinés. Ces «logements d’utilité publique» sont des logements à caractère social, destinés aux personnes à revenus modestes ou sans revenus. Quant à la proposition de tenter d’introduire 12% au maximum (ce qui peut vouloir dire 0%!) de propriété par étages (PPE) en droit de superficie, il s’agit d’une entourloupe. Ce n’est pas, en réalité, de la PPE. L’on est locataire de l’État, qui reste propriétaire du terrain. Il faut se mettre sur le dos un prêt hypothécaire, pour autant qu’une banque accepte de financer ce type d’instrument, payer un loyer à l’État pour le terrain, assumer les charges de l’immeuble et l’amortissement du crédit. Le coût sera disproportionné pour l’usage d’un appartement dont on ne sera jamais vraiment propriétaire. Tout cela pour rendre les clés à la fin de la durée de cette pseudo-propriété.

L’expérience de ces dernières années démontre l’incapacité consternante des collectivités publiques à gérer la mutation du PAV. Cette loi veut pourtant renforcer leur rôle. Cela ne fera, le cas échéant, qu’accentuer l’enlisement du projet. La proportion trop élevée de logements sociaux ne permet pas de financer les déménagements des entreprises qui sont en place dans le périmètre. Sans ces déménagements, rien ne se fera. Construire des milliers de logements et de bureaux implique la création de nouveaux équipements publics. Avec une proportion aussi élevée de logements sociaux, c’est inévitablement le déséquilibre. Le trou ne cessera de se creuser puisque les actifs genevois ne pourront pas accéder à ces logements sociaux. Ils quitteront Genève pour la France voisine et Vaud. Il faudra bien, alors, que quelqu’un passe à la caisse! Ce sont assurément de nouvelles hausses fiscales en perspective!

La loi PAV rompt brutalement la diversité qui a été vertueusement préservée jusqu’à maintenant. Elle rompt l’ADN de Genève et constitue le franchissement d’une ligne rouge. Il faut voter «non» et faire voter «non».

