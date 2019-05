Plus de 8000 personnes s'élancent malgré une météo boudeuse

Le dossard est retiré et épinglé. Pour les 1500 femmes qui participent à la «Genevoise», il ne reste plus qu'à s'échauffer, avant de s'élancer et parcourir 6,5 km. Entre 17h et 18h55, 1500 enfants avaient déjà inauguré ce week-end de courses.

«Des supers nanas»

Plusieurs binômes de coachs du fitness bien connu «Harmony» enchaînent sur des podiums des series d'exercices, avant le top départ: étirements, squats, rebonds. Et on sait trouver les mots: «Alors Mesdames, ce n'est pas le cours de zumba, pas vrai? Prêtes à vous dépasser? Montrez qui sont les supers nanas!», lance l'un des entraîneurs au micro. Les musiques de la pop-star américaine Katy Perry donnent le tempo et un peu de motivation, sous un ciel menaçant. Mais les femmes gardent le sourire. «Trois, deux, un, go!»

Maëlle Havart remporte la course en 24 minutes et 22 secondes. Sur le Quai Gustave-Ador, des spectateurs sont là pour les encourager à coups d'applaudissements et de cris, mais moins nombreux qu'espérés. La faute à la pluie qui s'invite durant le parcours par intermittence.

Le visage des coureuses ne montre que la fierté de l'effort accompli et elles se soutiennent parmi. Comme Marie et Célia, elles sont nombreuses à se tenir la main pour passer la ligne d'arrivée. Quatre jeunes femmes préfèrent, elles, tenir leur smartphone pour filmer leur exploit.

Soudain, une petite voix autoritaire se fait entendre: «Fais pas la limace!», lance une fillette d'à peine six ans, en apercevant sa mère. La mini-coach d'un jour lui tend alors la main à la recherche d'un top-là, afin de lui donner du courage pour les dernières foulées.

C'est fini, une médaille attend chaque coureuse, ainsi qu'un double paquet de serviettes hygiéniques. On s'en étonne, avant de se souvenir que la marque Always sponsorise la course.

La pluie? Même pas peur

Juste après le départ des femmes, les coureurs du 10 km nocturne prennent leur place à Chêne-bourg. Un couple brille littéralement dans la foule. Blottis l'un contre l'autre dans un couverture de survie dorée, Pauline et Ilyes tentent de se réchauffer comme ils peuvent.

Trente minutes avant le départ de la course, Bruce avoue qu'il hésitait toujours à participer, en voyant le ciel toujours plus gris. «J'avais proposé à ma collègue de faire un apéro, à la place, mais finalement, on est là, sourit-il. Et je travaille dans un centre de plongée, ce n'est quand même pas un peu d'eau qui va me faire peur!»

Les 1700 marcheurs du Walking et Nordic Walking clôturent la journée. Dimanche, au même endroit, on retrouvera les coureurs du semi-marathon (départ 8h45) et du marathon (départ 9h45) qui devraient avoir, eux, droit au soleil.

>> Pour voir les résultats des courses (TDG)