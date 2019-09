Plus de 700 personnes fêtent en dansant leur entrée en retraite

Un mail de rappel parvenu dans l’après-midi, libellé simplement: «Les promos Seniors, c’est ce soir, on vous y attend!» Relance bienvenue. En courant, on y est allé. Et c’était top, comme chaque année depuis maintenant sept ans. La Ville de Genève avait envoyé un millier d’invitations. Plus de 700 personnes ont répondu, joli score. Le Palladium affichait complet vendredi dès 19h.

Casting homogène au parterre. Les participants sont tous des contemporains. Des hommes et des femmes atteignant en 2019 l’âge de la retraite. Christine, assise au 6ème rang, est venue « pour voir si je retrouvais des camarades de classe. J’étais, au milieu des années 60, à l’école des Cropettes.» Sortie réussie: là, au 2ème rang, un garçon qu’elle n’avait plus vu depuis un demi-siècle et qu’elle a reconnu au premier coup d’œil.

«C’est Paléo, ce soir!»

L’animateur de la soirée, lui aussi, se reconnaît de loin. Il est grand et beau, le regard complice qu’il adresse à la salle est le même que celui qu’il réserve chaque semaine à la caméra d’ «Infrarouge» sur la RTS. Alexis Favre sait l’art d’improviser pour se faire aussitôt aimer. Citation: «C’est Paléo, ce soir. Vous allez pouvoir danser sur la musique du Beau Lac de Bâle; dans trois ans, promis, on aura les Rolling Stone…»

On a d’abord deux actifs retraités entrés eux aussi dans cet âge où l’on peut choisir souverainement ce que l’on veut faire. « Sans plus dépendre des électeurs, ce qui est un vrai plaisir», ajoute en souriant Martine Brunschwig Graf, ancienne conseillère d’Etat et Conseillère nationale. Elle est aux côtés d’Ueli Leuenberger, l’ancien président des Verts suisses. Les couleurs politiques ne sont pas exactement les mêmes, mais elles se mélangent dans un respect mutuel plein d’élégance.

«Une aventure à partager»

Ces deux-là ont des choses à nous raconter. On les écouterait bien jusqu’à minuit. Les temps de parole sont comptés. Esther Alder, la magistrate en charge du Département de la cohésion sociale, a eu le sien. «Que chaque jour de votre vie soit une aventure à partager avec les autres», lance-t-elle en conclusion de son intervention applaudie.

Risotto aux bolets

Les élus d’aujourd’hui ont oublié d’écouter. Ils consultent leurs téléphones portables. Leur présence, inhabituelle, est plus intéressée. Ils sont en lice pour les prochaines élections. Les voici serrant des mains à tout-va, histoire de s’épargner une retraite politique prématurée. Cette retape de circonstance a moins d’allure que le buffet servi avant le concert. Risotto aux bolets et sandwichs à gogo.

Le ventre plein pour aborder «ce groupe de jeunes» que la Ville a eu la bonne idée d’inviter, afin d’assurer la partie festive. Les filles se lèvent et n’attendent pas le deuxième morceau – «Maman, quand je serai grand» - pour se mettre à danser.

« C’est sympa de finir ainsi la soirée. On a grandi avec eux, je connais toutes leurs chansons par cœur», lâche Elisabeth, née comme ses copines en 1955. Le chanteur salue son public. Il part demain pour la Patagonie, un retraité drôlement actif lui aussi.