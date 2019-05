Plus de 250 personnes défilent à la mémoire du jeune Ali, mort au foyer de l’Etoile

Le retour d’une météo hivernale n’a pas entamé la détermination des gens à se rassembler samedi en fin d’après-midi dans le quartier de Plainpalais, à l’appel de Solidarité Tattes, mais d’abord des amis proches d’Ali Reza, le jeune immigré afghan qui s’est donné la mort le 27 mars dernier au foyer de l’Étoile.

C’est pour saluer sa mémoire, cinq semaines après son décès, que plus de 250 personnes sont là. Minute de silence; mais avant cela, minutes protestataires pour dénoncer les conditions d’accueil et d’hébergement qui ont conduit à cette issue tragique. Les pancartes brandies exigent la «Fermeture de l’Étoile», tout en rappelant qu’un «Enfant réfugié est un enfant comme un autre.»

Question qui fâche

Ce qu’un manifestant résume en posant la question qui fâche: «Pourquoi on réussit à prendre en charge des mineurs de chez nous en les logeant dans des unités de dix à douze places? Et pourquoi, dans le même temps, dans la même ville, on n’accorde pas à des mineurs qui ont traversé la mer, qui ont subi un parcours migratoire chaotique et des expériences de vie traumatisantes, un accueil identique aux résidents genevois?»

«Incompétence et mépris»

D’autres prises de paroles sont plus fermes dans l’adresse, fustigeant «l’incompétence, l’irresponsabilité et le mépris de nos autorités face à la situation de tous ces enfants et jeunes adultes qui sont contraints de vivre dans des conditions de souffrances psychologiques et physiques qui leur enlèvent tout espoir pour l’avenir.»

Les organisateurs du jour rappellent que «l’été dernier, c’était Yemane, jeune immigré érythréen, qui nous quittait en mettant fin à ses jours. En moins d’une année, deux jeunes à peine majeurs se suicident pour les mêmes raisons: le rejet et la perte de l’espoir d’une vie meilleure. C’est intolérable.»

Comme est jugée pareillement intolérable l’attitude des autorités genevoises qui «minimisent les faits en les réduisant à une affaire individuelle, en classant la plainte» dans laquelle il était fait mention des actes de violence institutionnelle.

Après les paroles de la colère, une longue procession en silence partant du parc Gourgas vers le quai Ernest-Ansermet, puis plus loin la route des Acacias, avant d’atteindre le bâtiment Sicli et de se recueillir aux abords d’un lieu adopté par Ali et ses amis, en retrait de la chaussée, où ils avaient pris l’habitude de se retrouver.

«On ne t'oublie pas»

En tête de cortège, qui s’étire sur près de 200 mètres, dans le respect des cheminements piétonniers, un grand portrait du jeune garçon que «l’on n’oubliera pas». Il a été réalisé par un ami graffeur. Les couleurs sont vives et belles, le regard est doux, sans tristesse, la guitare semble jouer une partition pleine de promesse.

Le corps d’Ali a été enterré dans un petit village non loin de la ville de Bamiyan, au centre de l’Afghanistan. La collecte en sa faveur a réuni plus de 10 000 francs. L’argent a été transmis à ses parents, venus d’Iran en catastrophe pour les obsèques, notamment son père, qui est très malade. (TDG)