Pluie de sanctions sur les compagnies aériennes

En 2018, les compagnies aériennes opérant en Suisse ont été sanctionnées comme jamais. L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a infligé 99 amendes. Cinq à six fois plus que les années précédentes.

Ces dernières années, ces sanctions pécuniaires se sont élevées jusqu’à 5000 francs par dénonciation et par passager. L’OFAC, contactée par la «Tribune de Genève», ne mentionne aucun nom de compagnie aérienne et n’indique pas si un aéroport est plus concerné que les autres.

La plupart des dossiers ont été ouverts à la suite d’une dénonciation par un passager et tous portent sur une infraction d’un règlement européen, le n° 261/2004, portant sur des refus d’embarquement, des annulations et des retards importants.

Dénonciations de passagers



«Des amendes ont été infligées pour différentes raisons: des prises en charge insuffisantes, des indemnisations tardives, une absence d’indemnisation en cas de refus d’embarquement ou en cas d’annulation, des remboursements tardifs ou une absence de remboursement», indique Antonello Laveglia, porte-parole de l’OFAC.

Le règlement établit plusieurs obligations pour les compagnies en cas de retard, d’annulations ou de «surbooking». Elles vont de la prise en charge des passagers en cas de longue attente et de services d’assistance, du réacheminement par le biais d’un autre vol au remboursement du billet.

Le passager peut dénoncer une compagnie à l’OFAC. Dans le cadre d’une procédure pénale administrative, l’OFAC examine alors les faits et peut, dans certaines circonstances, infliger une amende: pour cela la violation de l’ordonnance doit être prouvée et l’infraction commise doit être grave ou répétée.

Antonello Laveglia précise que les 99 amendes peuvent découler de procédures ayant commencé l’année précédente, voire avant. Il relève que les passagers sont toujours plus nombreux (17,67 millions de passagers ont transité par Cointrin l’an dernier, un record) et qu’ils tendent à dénoncer davantage depuis peu.

Les Suisses sur la retenue



Les Suisses, en comparaison internationale, ne sont pourtant guère portés sur ce genre de dénonciations, selon d’autres observateurs. Pour des questions culturelles mais aussi parce que les frais de justice sont plus élevés. Les tribunaux helvétiques ne s’alignent en outre pas sur toute la jurisprudence européenne en la matière, ce qui explique qu’il y ait aussi moins d’entreprises spécialisées dans ces réclamations.

«99 amendes… au profit de qui? Pas des passagers, et ce n’est rien compte tenu du nombre de cas!» lance d’ailleurs Gonzague du Couedic, associé chez L8flight, une PME genevoise spécialisée dans les indemnisations pour passagers. «La plupart des gens ignorent qu’on peut se faire compenser pour un vol jusqu’à cinq ans après», ajoute-t-il. Le pourcentage de dénonciations aboutissant à une amende est minime. L’an dernier, l’OFAC en a reçu 7167, un autre record, près de deux fois plus que l’année précédente. Ces amendes sont-elles dissuasives? «Ces amendes ont un effet, estime Antonello Laveglia. Financièrement, ce n’est jamais bon, et les compagnies veulent avoir de bons rapports avec les autorités.»

Certains estiment que les compagnies ne facilitent pas les processus d’indemnisation pour limiter les risques de réclamations malintentionnées mais aussi parce que le droit des passagers coûte cher, et qu’il est répercuté sur le prix des billets.

Les difficultés d’Easyjet



Jean-Marc Thévenaz, directeur exécutif d’Easyjet Switzerland, n’était pas disponible hier. Rencontré en octobre dernier, il confirmait alors que la compagnie faisait face à un nombre grandissant de procédures émanant de passagers. Ce chiffre, bien qu’en hausse, porte sur un petit nombre de vols (moins d’un pour-cent des opérations mensuelles).

L’avion de réserve d’Easyjet à Genève figure parmi ses petits modèles (ce A319 recense 156 places contre 186 pour les A320). Quand remplace il un autre appareil, certains passagers ne peuvent monter à bord. Selon Jean-Marc Thévenaz, l’OFAC pousse Easyjet à mettre en place un remboursement plus rapide des passagers lésés, ce que la compagnie s’efforce de faire.

Easyjet recommande à ses passagers de passer par son application mobile pour obtenir des compensations plutôt que par ses «call centers» en Europe, mais aussi au Maroc et en Afrique du Sud.

Des grèves des contrôleurs aériens au sud de la France et des orages ont engendré de grosses difficultés en 2018. Easyjet a été amené à annuler un nombre record de vols de et vers Cointrin, l’été dernier, près de cinq par jour. Mais depuis, selon des données recueillies par la «Tribune de Genève», le transporteur s’est repris et affiche un taux d’annulation minime dans le canton. (TDG)