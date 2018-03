Plongée dans les bas-fonds de la gestion de fortune

La procédure est complexe. Elle arrive en chariot au Tribunal correctionnel, sous la forme de quinze classeurs fédéraux. Il y en a le double pour les pièces, bancaires et autres… Le procès qui s’est ouvert hier matin nous plonge dans le petit monde, fort opaque, de la gestion de fortune.

Sur le banc des accusés, un homme de 46 ans d’origine étrangère, père de trois enfants et domicilié à Genève. C’est lui, le présumé gestionnaire de fortune douteux. Prévenu d’abus de confiance aggravé et de faux dans les titres, il risque de 2 à 10 ans de prison. Il a, dit-il, tout perdu. Sa santé, sa fortune, il a des dettes et son épouse a dû vendre son appartement.

Que lui reproche-t-on? De s’être enrichi à hauteur de plus de 3 millions sur le dos de ses clients, alors qu’il travaillait dans la succursale genevoise d’une banque privée établie à Zurich. Les faits se sont déroulés entre la fin de 2008 et la fin de 2010, avant qu’il ne quitte la banque.

Les plaignants, eux, arrivent de Moscou. Deux Russes impatients. On le serait à moins: ils ont déposé plainte il y a sept ans. Après avoir découvert que leurs comptes étaient quasi à sec!

La folle valse des transferts

Fil rouge de cette affaire embrouillée, la folle valse des transferts d’argent. Pas des millions, mais tout de même des dizaines, voire des centaines de milliers de francs, d’euros et de dollars. Ils passent allègrement d’un compte à un autre, d’une personne à une société. Quand ce n’est pas un versement en cash, et sans reçu.

Fonds et prêts transitent joyeusement au hasard de la géographie. À Zurich, Genève ou Moscou, sur le compte d’une société danoise, d’une autre à Chypre… Selon le prévenu, les plaignants sont aussi impliqués dans une procédure en Allemagne, pots-de-vin et blanchiment à hauteur de 46 millions. Ces derniers contestent énergiquement. Sur l’acte d’accusation, les noms à consonance d’Europe de l’Est se succèdent. Des gens qui se connaissent parfois très bien. Y figurent aussi des achats de montres de luxe.

La banque, elle, n’apparaît pas à son avantage. Quel contrôle a-t-elle exercé sur les agissements de son gestionnaire de fortune?

Mensonges et naïveté

Mais qui donne les ordres? Les versions divergent. Le prévenu, qui conteste la plupart des accusations, assure qu’il ne pouvait rien faire sans en référer à sa hiérarchie. Et qu’il agissait sur instruction de ses clients, dont les ordres étaient souvent donnés par téléphone. Pour corser le tout, l’un des plaignants lui avait octroyé un prêt important «que j’ai remboursé», dit-il. Il affirme encore que certains clients figurant sur l’acte d’accusation ont menti devant le Ministère public. Et que l’un des plaignants était poursuivi en Russie, sous le coup d’un avis de recherche international.

«Mensonge», rétorque ce dernier. Les plaignants, eux, jurent qu’ils n’étaient pas au courant de ce qui se tramait, qu’ils n’ont jamais vu d’extraits de compte. Qu’ils ont même signé des formulaires vierges sur demande du prévenu. On joue sur la confiance réciproque, elle volera plus tard en éclats. Excès de naïveté de personnes semblant pourtant à l’aise dans les opérations financières?

Perquisition à la banque

La banque, elle, n’apparaît pas non plus à son avantage dans ce dossier. Loin de là. Quel contrôle a-t-elle réellement exercé sur les agissements de son gestionnaire de fortune? Ce que l’on sait, en tout cas, c’est qu’elle s’est fait tirer les oreilles avant de fournir des documents au Ministère public. Et encore, il a fallu une perquisition des inspecteurs de la brigade financière genevoise à Zurich pour qu’elle coopère, timidement semble-t-il.

Le procès se poursuit ce jeudi, avec le réquisitoire du procureur et les plaidoiries des avocats.

(TDG)