Plan-les-Ouates veut davantage de transports publics

«La ligne D aux heures de pointe, c’est invivable, fustige Philippe Rochetin, conseiller municipal PDC à Plan-les-Ouates et candidat à l’Exécutif en 2020. À l’arrêt «mairie» déjà, plus personne ne peut monter dans le bus. Les utilisateurs en ont marre.» Lors de la dernière séance du Délibératif, son parti a déposé une motion invitant le Conseil administratif à faire part de ce mécontentement aux Transports publics genevois (TPG) et leur demander des aménagements. Soutenu par les Verts et les socialistes, le texte a été validé par une très large majorité de l’hémicycle.

«Malgré le développement de Plan-les-Ouates et les importants besoins en termes de mobilité qui en découlent, l’offre en transports publics n’a pas suivi et s’est même dégradée, dénonce la motion. Lors de la réorganisation du réseau en 2011, Plan-les-Ouates a perdu toute ligne directe vers la gare Cornavin en raison de la suppression du tram 13 et du changement de terminus du bus D. Le bus D justement, désormais seul à desservir le centre de la commune […] est l’une des pires lignes de bus du canton, autant en termes de ponctualité que de vitesse commerciale. […] En tant que ville et principal axe de transit pour la région de Genève-Sud, Plan-les-Ouates mérite davantage de considération de la part des TPG.»

Que répondent les TPG à ces critiques? Son porte-parole, François Mutter, rappelle en premier lieu que l’évolution du réseau résulte de la volonté du Conseil d’État. Il juge néanmoins l’offre actuelle «équilibrée». François Mutter relève par ailleurs que différents aménagements sont prévus et que «la situation devrait s’améliorer petit à petit». Parmi les changements à venir, le porte-parole cite évidemment la mise en route du Léman Express à la fin de l’année. «La halte Lancy-Bachet, située sur le parcours de la ligne D, permettra aux habitants de disposer d’une connexion rapide avec Cornavin ou les Eaux-Vives», souligne-t-il. L’extension de la ligne de tram 15 en direction de Perly prévue à l’horizon 2021 «est une autre bonne nouvelle pour la commune», ajoute François Mutter. (TDG)