Plan-les-Ouates inaugure une maison de quartier

Après douze ans d’attente, les habitants du Vélodrome, à Plan-les-Ouates, disposeront enfin d’une maison de quartier. Situé sur l’ancien parking du Clos, le long du chemin de la Mère-Voie, le nouveau bâtiment abritera notamment un café-restaurant à vocation sociale géré par Caritas. La structure sera officiellement inaugurée ce printemps.

«C’est une grande satisfaction de pouvoir enfin répondre à la demande des habitants et des associations du quartier», se réjouit Xavier Magnin, conseiller administratif chargé de l’action sociale. En 2008 déjà, une pétition munie de 400 signatures avait été remise au Conseil municipal pour demander la création d’un espace de rencontre au Vélodrome. Construit à la fin des années 90, ce quartier héberge plusieurs milliers d’habitants mais ne propose presque aucune offre de loisirs. Les gens parlent de cité-dortoir. Politiciens et habitants sont conscients de la nécessité d’y développer des activités.

Le bâtiment érigé aujourd’hui sur le parking désaffecté est celui de l’ancienne école des Serves. Les locaux ont été réaffectés suite à la fermeture de l’établissement scolaire provisoire. Xavier Magnin assure que la construction peut encore durer trente à quarante ans.

Rebaptisée «Champ-Ravy», la structure comprend une salle de restaurant de 40 places, une cuisine avec une partie accessible aux associations, un espace enfant, un lieu de rencontre pour les adolescents, des bureaux pour les associations, une salle pour des cours de gym ainsi qu’une jolie terrasse couverte. «Ce projet résulte d’une démarche participative, nous avons essayé de coller au mieux aux besoins des habitants», souligne le conseiller administratif.

La gestion du restaurant a été mise au concours par la Commune. Ses critères: des prix abordables, un établissement de quartier, des produits de la région et une mission sociale. Parmi les dix dossiers retenus, la mairie a retenu celui de Caritas. «C’est celui qui nous offrait le plus de garanties», précise le démocrate-chrétien.

L’organisation caritative ouvrira à Champ-Ravy son premier restaurant à Genève. Elle entend y développer à la fois des programmes de réinsertion professionnelle pour des jeunes en situation de vulnérabilité et des ateliers de promotion de la santé. Un service traiteur doit également voir le jour.

Quelle est la clientèle visée? «Des habitants et des travailleurs du quartier, ainsi que des élèves des différents établissements du secondaire à proximité», répond Xavier Magnin. Le prix de plat du jour a été fixé volontairement bas pour être accessible au plus grand nombre: entre 12 et 15 francs. (TDG)