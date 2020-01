Plainpalais: un voisin s'est trouvé nez à nez avec le meurtrier présumé

La personne qui a découvert vers 4h du matin ce dimanche à Plainpalais le corps d’une femme de 55 ans, victime d’un meurtre, n’est autre que le voisin de la malheureuse, a appris la «Tribune de Genève». «C’est le pire samedi de ma vie », dit cet homme qui a été d’accord de nous livrer son témoignage.

La quinquagénaire était une amie, il lui avait rendu visite quelques heures avant le drame et déclare avoir vu chez elle un type louche. Il était environ 20h. En l’apercevant, l’homme se serait caché dans la salle de bains. Le témoin est ensuite rentré chez lui pour regarder à la télévision le match de foot Xamax/Servette avec un ami.

Soudain vers 3h40, il a entendu sa voisine hurler plusieurs fois: «Tu deviens fou, arrête». Puis plus rien. Le locataire, un homme robuste, comprend que la situation est grave. Il prend un couteau de cuisine, sort de son appartement et frappe à la porte de sa voisine. Il entend quelqu’un s’approcher du judas.

Soudain, le présumé meurtrier ouvre la porte. Ses habits et le couteau qu’il porte sont maculés de sang. Il referme aussitôt. Puis à un moment donné, il ouvre à nouveau et s’enfuit. Il laisse son couteau sur place. L’arme sera retrouvée dans l’appartement. C’est à ce moment-là que le voisin pénètre dans l’appartement de son amie et découvre son corps sans vie. Malgré le choc, il appelle tout de suite la police. «Elle ne bougeait plus, elle ne respirait plus.» Bouleversé par cette mort brutale et la vision d’horreur de ce corps mutilé, cet homme nous confie qu’il a rapidement dû consulter un psychologue.