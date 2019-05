Piscine du Lignon rafraîchie: on la teste samedi!

Deuxième ville du canton avec ses 35 000 habitants, Vernier en comptera 5000 de plus d’ici à 2025. Un développement spectaculaire, dû notamment à l’émergence du quartier de l’Étang, qui nécessite de nouvelles infrastructures. Outre ce renouveau, les équipements sportifs ont besoin de soins. «La plupart des installations ont été construites entre 1960 et 1980, lors du grand boom de Vernier, où l’on était passé de 8000 à 28 000 habitants. Elles ont l’âge de leurs artères! Nous allons donc devoir les rénover», annonçait, l’automne dernier, Yvan Rochat, magistrat verniolan en charge des sports («Tribune de Genève» du 26 novembre 2018).

Les 50 mètres homologués!

Six mois plus tard, certains équipements ont déjà été réhabilités, dont la piscine du Lignon, plus grande structure sportive communale, pour un coût de 6,8 millions de francs. «Nous avons complètement retapé la machinerie, informe Yvan Rochat, jeudi à l’heure de l’inauguration. Celle-ci datait de 1980. Si on ne l’avait pas changée, on risquait vraiment le clash!»

«Les revêtements de tous nos bassins ont aussi été transformés», ajoute Valérie Pillonel, responsable des sports verniolan. Ceux-ci sont passés de trois à quatre au cours de l’année écoulée, la pataugeoire s’étant muée en deux petits bassins, «unis grâce au même revêtement en caoutchouc EPDM, plus agréable et plus sûr pour les petits». Les deux autres bassins ont, quant à eux, conservé leur format. Ou presque, note la responsable des sports: «Notre piscine de 50 mètres est dorénavant homologuée pour les compétitions, car elle a gagné les 5 centimètres environ qui lui manquaient pour cela.»

Gratuit le 15 juin

Relevons encore que tous les bassins ont abandonné leurs carrelages initiaux pour revêtir un acier inox gris clair. «C’est très joli, c’est clair et l’eau a une belle couleur», conclut Valérie Pillonel.

La piscine ouvrira, samedi, à 9 h 30 (fermeture à 20 h, selon l’horaire classique de l’été). La journée annuelle Sports pour tous aura, elle, lieu le 15 juin. On fêtera, ce jour-là, les 50 ans de la piscine du Lignon avec la gratuité pour tous.