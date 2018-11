Piétonne tuée: le chauffeur sortait d’un repas arrosé

Les investigations sur la piétonne renversée au début du mois aux Eaux-Vives avancent au fil des auditions du conducteur, de son passager et des témoins. Selon nos informations, la collision mortelle a eu lieu alors que le chauffeur contournait une voiture en cours de stationnement. C’est après cette manœuvre que l’automobile du suspect a percuté la malheureuse.

Pas la même version

La jeune femme de 27 ans, touchée de plein fouet aux jambes, a passé par-dessus le pare-brise du véhicule. Bouleversé durant son audition, le conducteur estime qu’il roulait entre 30 et 40 km/h. Également ému lors de son interrogatoire, son passager, qui vit, comme son ami, en France voisine et travaille à Genève, ajoute 10 km/h à cette fourchette. L’enquête de la police, qui se basera notamment sur les témoignages et les traces de freinage, déterminera avec plus de précision la vitesse au moment de l’impact. Quant à l’alcoolémie de l’homme au volant, elle était de 1,38 pour mille, d’après les premiers éléments de la procédure en main du Ministère public.

Pourquoi un tel taux enregistré peu après les faits, en début de soirée? La «Tribune de Genève» a appris que le prévenu, qui travaille dans une commune genevoise, a d’abord bu une vodka en guise d’apéritif. Il s’est ensuite rendu avec des amis dans une pizzeria des Eaux-Vives. À cinq, ils ont bu deux bouteilles de vin rouge avant de siroter un digestif à la fin du repas. C’est manifestement avec ce «passif» que le conducteur a repris le volant avant l’accident mortel.

Lors de son audition, l’homme ne se défausse pas. Il admet avoir bu et également fumé un joint le matin des faits, mais du cannabis légal, précise-t-il.

Herbe légale problématique

La magistrate en charge du dossier lui demande s’il sait que le CBD (légal) a tout de même une influence sur la capacité de conduite. Le prévenu explique en être conscient et raconte avoir fumé de l’herbe par le passé. Quoi qu’il en soit, il précise n’avoir jamais été condamné pour conduite en état d’ivresse ou sous l’influence de stupéfiants.

Arrêté après l’accident mortel, le conducteur n’a donc pas passé par la case prison: «Les conditions d’une mise en détention n’étaient pas réalisées, au vu de l’absence de risque de fuite, de collusion ou de réitération, relève le Ministère public.

Le prévenu a été néanmoins astreint à des mesures de substitution.» C’est-à-dire? «Notamment l’interdiction de contacter les témoins», précise encore le Parquet. À propos de témoins, nous apprenons aujourd’hui un fait particulièrement déchirant dans ce drame: trois membres de la famille de la victime, la grand-mère, la mère et la sœur, ont assisté à la collision mortelle.

Peu après 18 h 30, l’étudiante en médecine traversait la chaussée, hors du passage pour piétons sur l’avenue William-Favre. C’est alors qu’a surgi, à la hauteur du numéro 32, la voiture conduite par ce Français, né en 1982, qui circulait en direction de la route de Frontenex. La collision, à deux pas du parc La Grange, semblait inévitable. Le conducteur est prévenu d’homicide par négligence. Fait rare: son passager, né en 1985, se retrouve, lui, poursuivi pour complicité de conduite en état d’ébriété.

«Combien de drames?»

Avocat de la famille de la défunte, Me Robert Assaël s’interroge sur cette tragédie: «Quelle tristesse! Combien faudra-t-il encore de drames pour que les conducteurs ne prennent plus leur voiture quand ils ont bu? Ce n’est pas parce qu’il est légal que le CBD n’atteint pas l’aptitude à la conduite. Une information préventive s’impose.»

Quelques jours après l’accident, des dizaines d’habitants ont rendu hommage à la victime et à sa famille en déposant des fleurs et des messages devant l’entrée du parc La Grange. Parmi eux, le député Sylvain Thévoz: «Dans le quartier, beaucoup de gens ont été très choqués par cet accident, expliquait-il sur les lieux de ce dernier. Nous ne connaissions pas la victime, mais ce drame nous a marqués. Nous tenions à faire part de notre tristesse et à exprimer également notre colère.»

Cette rue, comme beaucoup d’autres aux Eaux-Vives, est dangereuse, étroite et mal éclairée selon lui. «Nous espérons que ces fleurs et ces bougies interpelleront les automobilistes, qui roulent souvent très vite ici, et que cela les incitera à lever le pied. Des proches de la famille nous ont remerciés de notre démarche.» (TDG)