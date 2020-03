Piéton tué à Rive: le jugement de Salomon du Tribunal fédéral

Le cycliste, qui a percuté un piéton de 44 ans le 20 juillet 2017 à Rive vers 18h45, a saisi l’an dernier le Tribunal fédéral (TF) dans l’espoir d’obtenir son acquittement. Selon nos renseignements, il a été débouté. Le voilà définitivement coupable d’homicide par négligence.

Certes, sa peine pécuniaire avec sursis a été réduite (au plafond de 180 jours-amende), mais il devra verser 30'000 fr. de tort moral à l’épouse du défunt; 15'000 fr. reviennent au père du disparu, 15'000 fr. à sa mère et 7500 fr. à une de ses sœurs.

«Il a passé à l’orange»

Avocat du cycliste, Me Robert Assaël assure pourtant que son client, prudent et respectueux des signalisations, roulait à 25 km/h , alors que la vitesse était limitée à 50 km/h : «Il a franchi le feu à l’orange. Il était autorisé à continuer, car il ne pouvait plus freiner sans prendre des risques pour la sécurité. Le piéton a traversé au rouge: le feu était même encore rouge au moment du choc.» Aux yeux du pénaliste, ce comportement, «imprévisible pour le cycliste, s’impose comme la cause la plus immédiate de l’accident, raison pour laquelle mon client a plaidé l’acquittement».

La famille de la victime, décédée en août 2017, avait aussi saisi le TF, pour contester les torts du piéton (faute concomitante). En vain. La justice cantonale avait estimé en 2019 que le piéton n’avait pas respecté la signalisation lumineuse: «De plus, il s’était avancé sur la chaussée tête en bas, en regardant ses pieds, sans se préoccuper de l’éventuelle présence de cyclistes. Son défaut d’attention constituait un manquement fautif au devoir de prudence.»

Aujourd’hui, le TF renchérit: «Le fait, pour un piéton, de s’avancer sur la chaussée sans prêter attention au trafic et alors que la signalisation lumineuse se trouve encore pour lui en phase rouge constitue un comportement fautif [...] le seul fait que les voitures se trouvaient déjà à l’arrêt à l’intersection ne permettait pas au piéton de s’affranchir de la signalisation et de traverser sans plus prêter attention au trafic. Peu importe qu’il pût s’agir d’un comportement souvent adopté par les piétons en ville», comme le prétend la famille.

Me Assaël abonde dans ce sens: «Du moment où ils n’acquittaient pas mon client, les tribunaux ont eu raison de retenir une importante faute concomitante du piéton. Le Tribunal de police l’avait quantifiée à 40%. Elle a été réduite en appel à 25%, chiffre confirmé par le TF, nonobstant le recours des parties plaignantes.» Ce taux a eu comme conséquence de baisser les indemnités accordées à la famille dans la même proportion.

Me Roland Burkhard, avocat de la famille du défunt, déplore la vision trop stricte du TF au sujet de la faute concomitante: «Les juges reprochent à la victime de s’être engagée sur le passage pour piétons alors que la signalisation était encore rouge pour elle. Au point de choc, le feu des piétons ne pouvait être que vert, vu l’analyse des phases des feux. Et lorsque toutes les voitures sont arrêtées parce qu’elles sont au feu rouge, c’est beaucoup demander aux piétons, qui empruntent légitimement un passage clouté, de faire encore attention à ce qu’un cycliste qui fonce à pleine vitesse ignore la signalisation.»

«Très rude pour la famille»

Selon l’avocat, ce raisonnement est très rude pour cette famille «très unie, marquée d’autant plus par ce drame que le cycliste a passé son temps à tenter de minimiser ses actes, allant même jusqu’à nier l’évidence, à savoir qu’il a commis un grave homicide par négligence par son comportement routier et sa vitesse totalement inadaptée à l’approche d’un carrefour important où les véhicules sont tous arrêtés.

Le prévenu s’est excusé, poursuit Me Burkhard, «mais sans admettre ses graves violations fautives des règles les plus élémentaires de la circulation. Le TF n’a pas manqué de lui rappeler.»

Et Me Assaël d’ajouter: «Au-delà des divergences juridiques, mon client est très affecté et triste par l’issue tragique de l’accident. Il y pense quotidiennement. Il aimerait tant remonter le temps et modifier le cours de ce drame.» Aux yeux de la défense, cette piste cyclable au milieu des voitures est dangereuse, «car les véhicules la traversent pour changer de voie; de plus, la visibilité n’est pas bonne. Aux autorités de réagir sans délai.»

Les enfants et une autre sœur de la victime vont agir sur le plan civil pour réclamer leur tort moral. La veuve agira aussi afin de compenser la perte de soutien financier (la différence du revenu familial avant et après le drame). Pour Me Burkhard, cet accident montre une fois de plus que certains cyclistes font fi des règles de la circulation et mettent en danger les passants: «Va-t-on bientôt exiger que les piétons portent un casque?»