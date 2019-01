Pierre Maudet veut récuser des procureurs

Pierre Maudet vient de déposer une demande récusation au Ministère public. Contre qui? Contre des procureurs en charge de l’enquête à qui il reproche d'avoir transmis des éléments du dossier pénal ouvert contre lui.

«Comme le journal «Le Temps» l’a rapporté le 14 janvier, le Ministère public a transmis au Conseil d’État des extraits d’un procès-verbal d’audition, le 9 janvier», écrit sur Twitter Me Grégoire Mangeat, l'avocat de Pierre Maudet. «Monsieur Pierre Maudet demande la récusation des procureurs ayant concouru à cette transmission d’éléments couverts par le secret.»

Pour appuyer sa demande, le conseiller d’État se réfère aux conclusions d’un avis de droit qu'il a demandé à Marc Thommen, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Zurich. Selon le professeur consulté par la défense, «la communication des extraits en question, mais aussi le courrier du Ministère public, les accompagnant et contenant lui-même des faits couverts par le secret, pourraient être constitutifs d’une violation du secret de fonction.»

La défense de Pierre Maudet dénonce «cette communication d’extraits d’un procès-verbal d’audience, en pleine instruction, comme un acte de violence institutionnelle totalement inadmissible.»

Enfin, Me Mangeat appréciera prochainement la possibilité, même en l’absence de base légale cantonale, d’exiger le dépaysement de l’instruction, hors du canton, voire devant le Ministère public de la Confédération, si l’impartialité du Ministère public genevois et la présomption d’innocence devaient ne plus pouvoir être garanties très strictement dans cette procédure.

Contacté, le Ministère public n'a pas souhaité commenter la demande de récusation.

(TDG)