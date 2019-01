Pierre Maudet va rendre des comptes à ses troupes

Une assemblée comme on en voit peu. Mardi soir, le Parti libéral-radical (PLR) attend plusieurs centaines de ses membres à Uni Dufour. Pas sûr que la salle suffise à accueillir tous ceux qui voudront faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre. Soutenir Pierre Maudet ou lui signifier qu’il doit partir.

Le président Alexandre de Senarclens s’exprimera en premier, suivi par Christian Lüscher au nom du comité directeur, puis par le conseiller d’État. La salle aura ensuite la parole, puis un vote à bulletins secrets interviendra pour accorder, ou non, «confiance et soutien à Pierre Maudet».

Quel que soit le résultat du vote, le ministre n’a pas la tête sur le billot. Lui seul peut démissionner et il a déjà plusieurs fois repoussé la ligne rouge qui le conduirait à quitter le Conseil d’État. D’ailleurs, même si cette assemblée extraordinaire émane de ses soutiens, il a déjà averti qu’il n’y voyait qu’une «prise de température». Si conséquence il y a, elle risque fort de toucher le parti, menacé par le pourrissement d’une affaire qui s’éternise. Le point sur le dossier.

Le voyage controversé

Sur le plan pénal, le premier reproche fait à Pierre Maudet concerne son voyage. Du 26 au 30 novembre 2015, il se rend à Abu Dhabi avec sa femme, ses enfants, son chef de cabinet Patrick Baud-Lavigne et un entrepreneur, Antoine Daher. Il loge dans un palace et assiste au grand prix de F1. Le conseiller d’État est formellement invité par le prince héritier de l’émirat, qui prend les frais de tous à sa charge.

Dans le lobby de l’hôtel, Pierre Maudet rencontre le prince héritier Mohammed bin Zayed Al Nahyane, surnommé MBZ. Il a aussi un entretien avec un frère de MBZ, conseiller national à la sécurité. L’agence de presse officielle relate cette rencontre. En acceptant ce voyage, Pierre Maudet a pris le risque de tomber sous le coup de la norme pénale qui réprime l’acceptation d’un avantage. Dans la pratique genevoise, tout cadeau supérieur à 100 francs ou qui dépasse les usages doit être refusé s’il est offert en raison de la fonction. Ici, la qualité de conseiller d’État figure dans l’invitation envoyée par l’émirat et la valeur du cadeau se monte à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Pour que la norme s’applique, il n’est pas nécessaire que l’avantage soit lié à une contrepartie précise. Il suffit que celui qui le reçoit nourrisse le soupçon qu’il est sous influence. À la fin d’août, le Ministère public demande au Grand Conseil la levée d’immunité de Pierre Maudet afin de le prévenir d’acceptation d’un avantage.

Le gros mensonge

Cette version du voyage mettra trois mois pour émerger. Quand l’affaire éclate, à travers un article de la «Tribune de Genève» du 11 mai 2018, l’histoire que raconte Pierre Maudet est toute autre. Il évoque un voyage privé, reste vague sur la question de savoir qui l’a payé et insiste sur le caractère fortuit de sa rencontre avec MBZ.

Face aux réactions politiques, le magistrat passe dix jours à s’empêtrer dans les approximations. Devant la Commission de gestion du Grand Conseil, il reconnaît que le voyage a été payé par un tiers, sans précision. Mal à l’aise, il affirme avoir fait un don de 4000 francs aux églises dans un acte de contrition. En revanche, il omet de dire aux députés que le Parquet enquête déjà sur son périple à Abu Dhabi. Puis, deux jours plus tard, nouvelle version: le voyage, prétend le magistrat, a été payé par un certain Saïd Bustany, une connaissance d’Antoine Daher installée à Abu Dhabi qui, selon le ministre, devait sans doute ignorer sa fonction. On peut s’étonner de cela, sachant qu’en audience, Pierre Maudet a admis avoir invité chez lui Saïd Bustany pour un brunch.

Quoi qu’il en soit, ce récit va voler en éclats le 30 août, torpillé par le Ministère public. Dans un communiqué, le Parquet affirme que le voyage a bien été payé par l’émirat à la suite d’une invitation officielle. La mention de Saïd Bustany? Elle n’a été faite que «dans le but de dissimuler la véritable source de financement». En clair, Pierre Maudet a menti. Aux députés, au Conseil d’État, au parti et à la presse.

Ce n’est pas un mensonge par omission. Il a été construit et Antoine Daher a même été soumis à un jeu de rôle pour s’assurer de sa fiabilité devant les procureurs. Ce qui lui vaut un message de félicitation du ministre.

En politique, le mensonge est parfois plus grave que la vérité qu’il cache. À partir de ce moment-là, le soutien du parti commence à se fissurer.

Les relations libanaises

C’est alors qu’apparaissent les relations d’amitié de Pierre Maudet avec deux libano-genevois actifs dans l’immobilier via la holding Capvest. Son patron, Magid Khoury, a fait valoir son réseau à Abu Dhabi pour obtenir la fameuse invitation au Grand Prix de F1. Antoine Daher, qui ne gère qu’une filiale du groupe active dans la rénovation, a des activités plus modestes.

On le découvre dans le dossier de l’Escobar, un discret établissement des Grottes dans lequel Pierre Maudet fête son anniversaire le 3 mars 2018, sur le thème de James Bond. Les 4000 francs de la soirée sont en partie payés par Antoine Daher.

Peu avant, ce dernier a sollicité Patrick Baud-Lavigne, alors chef de cabinet de Pierre Maudet, afin qu’il intervienne auprès du Service du commerce pour obtenir l’ouverture du bar. Le Parquet soupçonne le directeur du service d’avoir outrepassé les réticences de ses collaborateurs afin d’accorder l’autorisation alors que le dossier n’était pas complet. L’enquête doit établir si Pierre Maudet est intervenu dans ce dossier, ce qu’il conteste fermement.

Toujours est-il qu’Antoine Daher se montre généreux. Sollicité par Patrick Baud-Lavigne qui cherche de l’argent pour financer un sondage destiné à son patron, l’entrepreneur débloque près de 30 000 francs en provenance de la holding Capvest. Patrick Baud-Lavigne, qui a cet été quitté son poste de chef de cabinet, est prévenu pour avoir participé à cette recherche de fonds. Les deux amis libanais sont aussi poursuivis pour octroi d’un avantage, notamment en lien avec l’organisation du voyage.

D’obscurs financements

Un autre généreux donateur apparaît ensuite. Il s’agit de Manotel, un groupe hôtelier présidé par Omar Danial, ex-beau-frère de Magid Khoury. La société a notamment financé une soirée d’anniversaire de Pierre Maudet (une soirée électorale selon le magistrat) dans un hôtel du groupe, à hauteur de 20 000 francs selon le Parquet. Elle a surtout versé près de 105 000 francs à deux associations au profit de Pierre Maudet, des prestations qui ont conduit le Parquet à étendre la procédure pénale qui touche le ministre.

Ces associations, inconnues des instances actuelles du PLR, servaient de véhicule financier au magistrat. C’est avec cet argent qu’il a, à cinq reprises et par l’intermédiaire d’un proche, payé sa contribution obligatoire annuelle de 10 000 francs au PLR. Sans connaître l’origine des fonds, le PLR lui délivrait alors une attestation fiscale. Que Pierre Maudet a fait valoir pour obtenir une réduction d’impôts. Son dossier fiscal est donc lui aussi à l’examen. (TDG)