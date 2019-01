Pierre Maudet ne cède rien devant le Grand Conseil

Un jour après avoir levé une seconde fois l’immunité de Pierre Maudet, le Grand Conseil lui a clairement signifié qu’il ne voulait plus qu’il reste membre du Conseil d’État. Le parlement a en effet encore augmenté la pression en adoptant, vendredi, une résolution lui demandant «de tirer immédiatement les conséquences qui s’imposent de la situation». Acceptée par 66 voix contre 8 non et 15 abstentions, la résolution n’a toutefois pas ébranlé la détermination de conseiller d’État.

De toutes parts, les critiques ont plu sur l’élu PLR, lui n’en a cure. «Jamais je ne céderai à une pression politique, médiatique ou économique, a-t-il déclaré peu avant le vote. Je ne démissionnerai pas.» Formellement, le parlement ne peut certes destituer un conseiller d’État. Sa prise de position politique de vendredi démontre toutefois un peu plus l’isolement de Pierre Maudet au niveau institutionnel car elle intervient après le dépeçage de son département opéré mercredi par le Conseil d’État.

«Qu’ils partent tous!»

Déposée en septembre 2018 par Ensemble à gauche (EàG), «cette résolution est en fait une déclaration politique qui n’entraîne aucun effet législatif ou matériel», a rappelé Pierre Vanek. «Elle constitue une aide à la décision pour Pierre Maudet afin qu’il se retire dignement», a-t-il ajouté.

Aucun groupe (pas même le PLR) ou élu n’a combattu le texte. Seul l’UDC Thomas Bläsi a tenté de répartir le poids de la responsabilité sur l’ensemble du Conseil d’État. «L’UDC considère que c’est tout le Conseil d’État qui s’est montré indigne de sa fonction», a-t-il expliqué. Critiquant notamment les réorganisations successives du collège, il demande la démission de tout le gouvernement. Il ne sera pas suivi, seule l’UDC approuvant l’amendement: 84 non contre 8 oui.

Le PLR reste coi

Pour le socialiste Thomas Wenger, Pierre Maudet n’est pas une victime du parlement ou des médias: «C’est lui qui prend en otage les institutions de la République. Cessez votre acharnement et démissionnez!» Le ton du Vert Jean Rossiaud est identique: «Personne ne comprend pourquoi le principal intéressé ne tire pas les conséquences de la situation. Les deux demandes de levée d’immunité ou l’aveu du mensonge auraient pourtant dû suffire.»

Aucun député PLR n’a en revanche pris la parole, sans doute pour éviter des déchirements internes. Seul le PDC Guy Mettan s’est brièvement exprimé pour l’Entente, précisant que son parti avait laissé la liberté de vote, comme le cousin PLR. Alors que le débat arrivait à son terme, Antonio Hodgers a indiqué que le Conseil d’État ne souhaitait pas s’exprimer sur la résolution, mais que Pierre Maudet, pour le moins directement concerné, entendait le faire.

Pierre Maudet plaide

Le conseiller d’État a tout d’abord réitéré ses excuses pour ce comportement (ndlr: le mensonge construit), qu’il a lui-même qualifié d’indigne. Ce mea culpa fait, l’accusé s’est transformé en accusateur: «Les institutions ne sont pas parfaites, le Conseil d’État ne l’est pas, et c’est également le cas de ce parlement. Je pense au secret de fonction violé par quelques-uns pour transmettre des documents.» Revenant sur ce point un peu plus tard, il lâchera un «je vous pardonne» résonnant comme une demande de pardon pour lui-même.

Puis est venue la conclusion: son refus de céder aux pressions et son désir de rester à son poste, de s’investir pour le développement économique. «J’ai été élu pour me battre, pas pour me faire abattre», a-t-il terminé. Les Genevois sont prévenus. (TDG)