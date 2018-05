Pierre Maudet garde la Sécurité et décroche la présidence

Le nouveau Conseil d’État, qui entrera en fonction le 1er juin, a procédé à la répartition des départements et en a présenté le résultat mardi. Il l’a fait visiblement comme si les révélations concernant le séjour à Abu Dhabi offert à Pierre Maudet en novembre 2015 n’existaient pas. Malaise ou pas, le magistrat PLR reste l’homme fort du collège et a dessiné les contours de son nouveau royaume.

Seul candidat à avoir été élu au premier tour le 15 avril, Pierre Maudet présidera par conséquent le Conseil d’État durant cinq ans tout en conservant son département actuel, la Sécurité, allégé de la Fondation d’aide aux entreprises et de l’informatique de l’État. Cerise sur le gâteau, le conseiller d’État ne lâche pas non plus Genève Aéroport, désormais rattaché au Département présidentiel tout comme la Fondation Genève Tourisme & Congrès.

L'argument du Conseil d’État

En tant que doyen de fonction, c’est le futur président qui a eu la tâche de présenter les décisions prises. En revanche, lorsqu’un journaliste lui demande s’il n’a pas songé à renoncer à la présidence en raison de la polémique déclenchée par le voyage dans les Émirats, c’est Anne Emery-Torracinta, la vice-doyenne, qui répond. Une stratégie évidemment convenue par avance.

«C’est une question que nous n’avons pas eue à nous poser, affirme la socialiste. Chaque conseiller d’État élu est susceptible de devenir président. On ne peut être un demi-conseiller d’État.» D’autres interrogations du même type obtiendront la même réponse. Les médias sauront tout au plus que, d’une manière plus générale, «tous les choix n’ont pas été unanimes» et que «les discussions ont parfois été soutenues».

Le DETA de Barthassat dépecé

Au-delà du cas Maudet, les réflexions menées durant quatre séances aboutissent à un remaniement assez vaste des départements. La non-élection du PDC Luc Barthassat aura ainsi été fatale à son département, qui rassemblait l’Environnement, les Transports et l’Agriculture.

L’Environnement et l’Agriculture filent vers le Département du territoire (nouveau nom) du Vert Antonio Hodgers. Il conserve l’Aménagement, le Logement et l’Énergie, et voit donc son pouvoir renforcé.

Quant à la Mobilité – politique publique hautement sensible et périlleuse à Genève – elle passe dans les mains de Serge Dal Busco, désormais à la tête d’une autre innovation: le Département des infrastructures. À noter que l’élu conservera l’Office des bâtiments et héritera de l’informatique de l’État. Le PDC cède les Finances à Nathalie Fontanet, nouvelle élue PLR, qui aura la délicate tâche de poursuivre le travail sur la réforme de l’imposition des entreprises (PF 17) et sur celle de la caisse de prévoyance de l’État de Genève. Du lourd et du chaud.

Sur ces dossiers comme sur d’autres, le travail devrait toutefois être plus collectif. Pierre Maudet a en effet répété en introduction «la volonté du Conseil d’État d’œuvrer en binômes sur les axes structurels et de porter à plusieurs les gros dossiers». On n’en saura pas plus pour l’instant, mais des précisions devraient figurer dans le discours de Saint-Pierre, cette ébauche de programme de législature que le président lira le 31 mai lors de la prestation de serment du Conseil d’État.

La socialiste Anne Emery-Torracinta conserve, elle, l’Instruction publique mais perd le Sport et la Culture. Son département est rebaptisé Département de la formation et de la jeunesse.

Apothéloz bien servi

L’autre nouveau venu du collège, le socialiste Thierry Apothéloz, se voit confier un Département de la cohésion sociale flambant neuf. Il est construit de multiples apports mais qui font sens. On pense à l’Action sociale, à la Culture et au Sport (venus du DIP) ou encore à la Cohésion sociale en milieu urbain qui végétait dans le Département présidentiel. Pour un «bleu», le conseiller administratif de Vernier a été bien servi.

A contrario, le territoire du MCG Mauro Poggia a rétréci en perdant les Affaires sociales et la tutelle de l’Hospice général (il conserve l’Emploi et la Santé). Questionné à ce sujet, le conseiller d’État reconnaît n’être pas vraiment ravi. «C’était un peu dans la logique des choses puisque mon département était cossu, admet-il. Mon regret est compensé par le renforcement de l’Emploi, qui intégrera notamment l’Office de l’inspection et des relations du travail.»

La mobilité reste en mains démocrates-chrétiennes

À qui confier les transports après les échecs électoraux consécutifs de la Verte Michèle Künzler en 2013 et du PDC Luc Barthassat en 2018? Tel était l’un des aspects les plus attendus de la répartition des tâches du nouveau gouvernement. La question de son attribution partisane avait notamment défrayé la chronique: fallait-il le laisser à droite ou le rebasculer à gauche? C’est donc la première des deux options qui a prévalu, avec Serge Dal Busco qui devient ministre des Transports, un dicastère qui garde ainsi une couleur démocrate-chrétienne.

«La mobilité n’est pas une question politicienne et ne doit pas l’être, objecte Serge Dal Busco. Ce dossier n’a rien d’une patate chaude. C’est un défi extraordinaire alors que Genève est à l’aube d’une révolution avec le Léman Express et va entrer de plain-pied dans le XXIe siècle.» Le grand argentier sortant va se retrouver à la tête d’un «pôle fort autour des investissements et de la mobilité», selon les termes de Pierre Maudet, comprenant aussi les bâtiments de l’État et son parc informatique.

Qu’en dit-on dans les milieux intéressés? «Le TCS aurait pu travailler avec tous les conseillers d’État, mais nous sommes enchantés de ce choix excellent, réagit son président, François Membrez. C’est une personnalité mesurée, un homme d’écoute et de dialogue, partisan du libre choix du mode de transport.» L’ATE se montre plus circonspecte: «Un élu de droite peut aussi être à l’écoute de nos revendications, souligne Caroline Marti, vice-présidente. Nous espérons le rencontrer pour évoquer l’application de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée et le questionner quant aux choix de son prédécesseur en faveur des deux-roues motorisés.»

Sur les bancs du parlement, le choix du collège est plutôt bien accueilli. «Ce choix est cohérent par rapport à sa formation professionnelle d’ingénieur, note Christo Ivanov (UDC). Mais gare aux peaux de bananes: ce département a été noyauté par les Verts!»

Un Vert comme Mathias Buschbeck affiche sa satisfaction: «Il est bon que les transports restent en mains de la droite qui devra ainsi assumer une vision moderne de la mobilité. Et, en matière de transports publics, on trouve plus d’ouverture au PDC qu’au PLR.»

«Le PDC est le meilleur parti pour faire le pont entre la droite et la gauche, estime Bertrand Buchs, son président. C’est un département dans lequel Serge Dal Busco pourra être plus créatif qu’aux Finances. Il lui incombera de s’attaquer à la circulation au centre-ville et il aura la liberté de se battre: dans son second mandat, il n’aura sans doute pas de réélection à assurer.» Marc Moulin (TDG)