«Pierre Maudet doit lâcher l’aéroport et la justice»

Chaque jour réserve son lot de surprises au sujet du curieux voyage «privé» de Pierre Maudet à Abu Dhabi en novembre 2015. Ce déplacement luxueux qu’on lui a offert s’est inscrit dans un contexte particulier. Une procédure de renouvellement de concessions d’entreprises à l’Aéroport de Genève était en cours, a révélé hier La Première. Un contrat a été remporté quatre mois plus tard par une entreprise de l’État émirati (lire ci-contre). La crise devient politique.

Lire l'éditorial: Où Maudet avait-il la tête?

Mis bout à bout, les éléments ne cessent de surprendre. Le chef de la Sécurité et de l’Économie a reconnu avoir accepté, en amont, de se faire offrir le déplacement, pour lui, son épouse et leurs trois enfants, dans le but d’assister à un Grand Prix de Formule 1. Aux Emirats arabes unis, il a rencontré de hauts dignitaires par un concours de circonstances, selon lui. Le coût du déplacement, dont il dit n’avoir pas eu connaissance, s’élève à plus de 20 000 fr. Mal à l’aise, il a préféré faire un don de 4000 fr. à de bonnes œuvres plutôt que de renoncer au séjour. Ses amis Patrick Baud-Lavigne, son chef de cabinet, et Antoine Daher, un entrepreneur genevois, étaient aussi de la partie. Tous ont bénéficié de la générosité d’un ami d’Antoine Daher, un dirigeant libanais établi à Abu Dhabi, en lien avec le pouvoir.

Sanction politique réclamée

Dans cette affaire, les explications contradictoires et vagues du magistrat, ainsi que ses omissions, détonnent. Les députés et les collègues de Pierre Maudet ont appris dans nos colonnes l’existence d’une procédure pénale contre inconnu pour acceptation d’un avantage. Seul le président du Conseil d’État, le PLR François Longchamp, avait été mis au courant de ce voyage privé et de la procédure récente.

L’affaire tourne à la crise politique en pleine tractation pour la répartition des départements. Des élus de droite tentent d’éteindre l’incendie en réclamant le silence de députés. Mais les dernières révélations font l’effet inverse. Des voix s’élèvent pour demander une sanction politique. «Le risque de donner des opportunités aux milieux émiratis d’influencer Pierre Maudet et son chef de cabinet aurait dû les conduire à refuser ce déplacement offert à l’avance», estime Carole-Anne Kast, présidente du PS. Cette erreur mérite que «le Conseil d’État actuel statue rapidement et retire provisoirement à Pierre Maudet les dicastères de l’aéroport et de la justice». Le temps que le Parquet mène son enquête.

La présidence en question

La gravité de la situation implique aussi une réaction, estime Bertrand Buchs, président du PDC: «Cette histoire est une catastrophe. Les nouveaux éléments rendus publics obligent la Commission de contrôle de gestion à ouvrir une enquête, car il y a un doute sur le fait que le voyage était privé et un soupçon sur son lien avec le renouvellement d’un contrat.» L’élu de droite ose dire ce que beaucoup pensent tout bas: «La question de la désignation de Pierre Maudet à la présidence se pose, vu la symbolique de la fonction.»

Pour Ana Roch, présidente du MCG, «la question de savoir si M. Maudet doit se mettre en retrait en attendant reste ouverte». Jean Batou, d’Ensemble à Gauche, prévient: «S’il est avéré que Pierre Maudet, ou son chef de cabinet, est intervenu pour favoriser une adjudication, nous exigerons sa démission immédiate du Conseil d’État.»

Seul à défendre Pierre Maudet, le président du PLR, Alexandre de Senarclens, attaque la solidité du sujet de la RTS, estimant que «des soupçons graves sont fondés sur une base fragile». Il cherche l’apaisement: «Il faut garder un peu de hauteur. Pierre Maudet a répondu à la presse et à la Commission de contrôle de gestion. S’il y a des besoins d’éclaircissements, il n’hésitera pas à répondre. Au demeurant, les faits ne manqueront pas d’être établis par les instances compétentes.» (TDG)