Pierre Maudet définitivement bouté hors de la Sécurité

Hasard du calendrier? Quelques heures après la confiance accordée par le PLR à son magistrat Pierre Maudet, le Conseil d’État sort du bois. À l'issue de sa séance hebdomadaire, il a signalé par communiqué pérenniser à partir du 23 janvier l'organisation qu'il avait annoncée le 13 septembre dernier. Pierre Maudet perd définitivement la présidence du Conseil d’État, charge dont il était privé de facto depuis cette date.

Mais ce n'est pas tout! Le communiqué un peu chantourné du Conseil d’État annonce aussi que le magistrat PLR se voit privé de toute la politique de sécurité, et plus seulement de la police, comme auparavant. Il perd donc toute la politique publique, qui comprend en outre le secteur pénitentiaire (privation de liberté et mesures d'encadrement), l'Office de la population (population, droit de cité et migration), ainsi que l'ex-département militaire (sécurité civile et armée).

Pas de lien avec le PLR

Cette annonce est-elle en lien avec l'assemblée du PLR? «Elle n'a aucun impact sur nos réflexions, assure le président du Conseil d’État, Antonio Hodgers. Ces mesures étaient annoncées en décembre pour janvier.»

Pour expliquer ses choix, le gouvernement avance deux éléments. Il évoque d'une part «la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre M. le conseiller d'État Pierre Maudet adressée par le Ministère public au Grand Conseil. Cette demande porte sur des faits qui relèveraient de l’acceptation d’un avantage de la part d’un groupe hôtelier. Pour le Conseil d’État, il ressort de ces éléments nouveaux que l’enquête pénale se poursuit et que l’extension du champ d’investigation qui en résulte est de nature à prolonger sensiblement la procédure, et donc son échéance [...].» Il ajoute d'autre part ces considérations politique fortes: «Le Conseil d’État constate que la construction mensongère de M. Maudet ainsi que l'adoption d'un comportement, pour des faits d’ores et déjà admis qu'il qualifie lui-même, à juste titre, de totalement indignes, ont porté atteinte à la crédibilité de la fonction.»

Le marché continue

Le grand troc n'est pas fini. D'autres modifications pourraient encore intervenir, puisque le Conseil d'État précise que «les travaux entamés seront conclus d’ici au 23 janvier 2019». Le magistrat Pierre Maudet reste chargé de l'économie et des communes. Il pourrait la semaine prochaine récupérer quelques éléments supplémentaires pour équilibrer la charge de ses collègues. Le Grand Conseil se penchera ensuite sur cette nouvelle modification du périmètre des départements. (TDG)