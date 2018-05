«Pierre Maudet a violé les règles en matière de cadeaux»

Le conseiller d’État est revenu d’Iran, en 2016, dans un jet privé en compagnie du directeur général d’un groupe à Genève, a révélé la «NZZ» dans son édition du jour. Ces nouveaux éléments, qui s’ajoutent au surprenant voyage à Abu Dhabi de Pierre Maudet en 2015, font bondir des députés à Genève. Premières réactions.

«Il est parti comme conseiller d’État à Téhéran. Il s’est fait offrir le vol de retour. C’est une violation crasse des règles genevoises en matière de cadeaux!» s’exclame le député UDC Thomas Bläsi. Pour lui, «ce dérapage» s’ajoute à l’affaire bien plus problématique du voyage prétendument privé offert à Pierre Maudet et à sa famille aux Émirats arabes unis. «Nous commençons à nous inquiéter de la moralité à géométrie variable de Pierre Maudet. Il demande l’exemplarité de ses policiers en tout temps, y compris dans leur vie privée, mais il ne s’applique pas ce principe à lui-même.»

«Il nous casse les pieds»

Pour le président du PDC Bertrand Buchs, qui avait ouvertement dénoncé le comportement du magistrat PLR dans l’affaire du voyage à Abu Dhabi, l’épisode iranien rajoute une couche aux problèmes. «Pierre Maudet dit que le président directeur général du groupe Mediterranean Shipping Company, Diego Aponte, devait de toute façon rentrer et qu’il a profité de l’occasion pour partir directement à Genève afin de gagner du temps. Est-ce qu’un conseiller d’État peut avoir ce genre de proximité avec un représentant de l’économie?»

L’autre critique rejoint celle de son collègue UDC. «Ce vol de retour a coûté plusieurs milliers de francs et lui a été payé. Le magistrat s’assoit sur l’interdiction faite à tout fonctionnaire et conseiller d’État en service d’accepter un cadeau de plus de 100 francs. Il n’arrête pas de nous casser les pieds sur les règles à suivre et lui ne les respecte pas.» Et de relever: «Pierre Maudet se permet ce qu’aucun conseiller fédéral ne pourrait faire.»

Dans le quotidien zurichois, Pierre Maudet se défend d’avoir enfreint le règlement cantonal, ce voyage n’ayant pas été organisé pour lui. Il conteste avoir perdu son indépendance. «Diego Aponte devait rentrer à Genève, il n’y avait donc aucune raison de payer», a-t-il précisé. Grâce à ce vol direct, il affirme avoir gagné du temps et eu l’occasion de parler à un chef d’entreprise important. Pour le chef de la Sécurité et de l’Économie, maintenir le contact avec les groupes qui ont leur siège à Genève fait partie de son devoir.

La présidence, un problème

À la veille de la prestation de serment de Pierre Maudet, désigné par ses pairs la semaine dernière président du Conseil d’État, le malaise s’accentue. «L’accession de Pierre Maudet à la présidence du Conseil d’État est un problème, déclare sans ambages Bertrand Buchs. S’il n’est pas exemplaire, comment peut-il se faire respecter? Le principal problème reste lié au voyage à Abu Dhabi, car le magistrat n’a pas encore apporté toutes les réponses et qu’une enquête pénale est en cours.»

Une procédure a été ouverte contre inconnu il y a plusieurs mois, du chef d’acceptation d’un avantage. Le conseiller d’État et son chef de cabinet, qui se sont fait offrir le séjour aux Émirats arabes unis, revêtent tous deux le statut de personnes appelées à donner des renseignements. (TDG)