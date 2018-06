Petits réseaux démantelés au Libellules et au Grand-Saconnex

Mercredi 30, la Brigade voie publique et stupéfiants (BVPS), suspecte un trafic dans un appartement. Selon le communiqué envoyé par la police genevoise, elle met en place une surveillance à proximité dans le quartier des Libellules. A la sortie de ce logement, les inspecteurs contrôlent une personne et découvrent un sachet de 2,6 grammes de marijuana.

Mais dans l’appartement, les agents retrouvent 325,9 grammes de haschisch et 194,6 grammes de marijuana. Les stupéfiants sont classés dans des tiroirs d’un meuble dédié et des panneaux affichent les prix par type de drogue. En passant au peigne fin le reste de l’appartement, on met aussi la main sur plusieurs armes de poing, des munitions ainsi que 1550 francs répartis dans des enveloppes dissimulées dans le four. Deux personnes présentes dans le logement ont été mises à disposition du Ministère public.

Hasard du clandrier, à la demande de la police municipale, une autre perquisition est menée au Grand-Saconnex avec l'aide de la brigade canine. Cette fois, les policiers découvrent alors des sachets de graines de marijuana, 83 grammes de ce même stupéfiant, une balance et des déchets de drogue derrière un barbecue. Dans l'appartement, prospère également 40 plants de marijuana, dissimulés sous deux tentes. Le locataire reconnaît vendre des stupéfiants pour dépanner ses amis, soit 1,5 kilo au total. Il a été mis à disposition du Ministère public.

(TDG)