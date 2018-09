Un quadragénaire perd la vie après avoir heurté un tram à Thônex

AT

Un accident mortel s’est déroulé lundi à 11 h 20 sur la voie du tram 12. Le piéton a traversé sur le passage protégé avant d’être heurté par une rame qui se dirigeait vers la douane de Moillesulaz. Surpris, le conducteur n’est pas parvenu à freiner à temps. Le choc s’est produit à la hauteur du 93, rue de Genève, en face du poste de police. Le piéton, un Suisse âgé de 46 ans, se rendait en direction de la Migros de Thônex.

Forte émotion sur place

Ce lieu de passage est très fréquenté, notamment par les clients qui se rendent à ce supermarché ou au bureau de change situé de l’autre côté de l’avenue de Thônex. Malgré un massage cardiaque, l’homme est malheureusement décédé sur place. Une tente blanche a ensuite été érigée pour protéger son corps.

L’enquête a été confiée aux policiers de la Brigade routière et accidents, sous la direction du Ministère public. Les enquêteurs devront essayer d’élucider les circonstances de la mort du piéton. n ignore à ce stade pourquoi le piéton n’a pas vu le tram dans cette zone assez dégagée.

L’accident a créé beaucoup d’émotion sur place. Des attroupements se sont formés jusqu’à la réouverture de la circulation. La ligne 12 a totalement été interrompue, jusqu’à 14 h 45. La police municipale et les services de régulation du trafic des TPG se sont efforcés de fluidifier la circulation, très intense dans cette région proche de la frontière. Les véhicules provenant du chemin de la Gravière ont été obligés de bifurquer à droite, en direction de Genève, au lieu de pouvoir se rendre tout droit vers Veyrier ou à gauche en direction de la douane de Moillesulaz. Des tensions étaient perceptibles. «Mais avance, la Vaudoise! De toute manière, t’es obligée de tourner!», s’époumonait un jeune conducteur, fâché de constater qu’une conductrice d’une Peugeot à plaques vaudoises, à l’arrêt au milieu du carrefour, demandait son chemin à un agent de la police municipale. Réagissant à cet accident, les TPG «souhaitent présenter leurs condoléances à la famille et aux proches de la victime.» François Mutter, leur porte-parole indique encore que les TPG «collaborent pleinement avec la police afin de clarifier les circonstances de ce drame». Le conducteur concerné a été pris en charge et il bénéficie du suivi appliqué dans pareille circonstance, précise encore la régie publique. Quatre morts en cinq ans

En cinq ans, quatre personnes - trois piétons et une cycliste - ont perdu la vie suite à un accident avec des véhicules des TPG. En mai 2014, une jeune cycliste a été tuée à la Jonction. Un adolescent de 16 ans a connu le même sort funeste en avril 2015, rue de Lausanne. En juin dernier, une femme de 71 ans est morte suite à un choc avec un tram de la ligne 12 en face du 75, rue de Genève, à proximité de l’accident de ce lundi. En décembre 2011, un homme de 46 ans avait été tué suite à un accident impliquant un wattman qui avait fumé du cannabis. Après une longue procédure, la veuve et la fille de la victime ont reçu 90 000 francs à titre de dédommagements. Trois accidents mortels de la circulation ont eu lieu depuis le début de l’année dans le canton, selon la police genevoise. (TDG)