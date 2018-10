Pepper le robot fait son show à la gare Cornavin

On est encore loin des androïdes de science-fiction plus vrais que nature. Pourtant hier, dans le hall de la gare Cornavin, «Pepper» était la principale attraction du Digital Day. Discutant avec les passants, dodelinant de la tête et dansant en illuminant ses yeux de toutes les couleurs, le robot venu faire la promotion de l’intelligence artificielle fascine petits et grands. «J’en veux un, maman!» s’exclame un garçon qui verrait bien Pepper sous son sapin de Noël. «C’est beaucoup trop cher!» rigole sa mère. On ignore le prix de ce joujou, mais c’est sûr qu’on ne le trouve pas dans les rayons de Franz Carl Weber.

Car, sous ses dehors de gros jouet, ce robot japonais renferme une technologie de pointe. Doté de micros, de caméras et de capteurs tactiles, et ayant une faculté d’apprentissage, il sait détecter les expressions de ses interlocuteurs et s’adapter au contexte en adoptant divers tons et attitudes. «C’est le summum de ce qui se fait dans le domaine de la robotique», lance Arnaud Grobet, du groupe de communication digitale Emakina, qui, en partenariat avec Gfi Informatique, a développé les capacités interactives de Pepper pour la démonstration du jour. «En lui-même, le robot est une boîte de conserve. C’est une interface de dialogue qu’il faut nourrir avec des choses plus ou moins complexes.» En l’occurrence, on l’a mis en situation d’accueil dans un établissement de santé. «Un hôpital, ça fait parfois peur, relève Arnaud Grobet. Mais Pepper peut transformer ce moment stressant ou négatif en une expérience sympathique, notamment pour les enfants.» Le robot répond aux questions, donne toutes sortes de renseignements sur l’hôpital, la météo ou d’autres sujets, oriente les patients et propose divers jeux et divertissements sur l’écran tactile fixé à son torse. «Si votre visage est déjà enregistré dans sa base de données, il vous reconnaît, vous appelle par votre nom et, en se connectant au serveur de l’établissement, peut vous dire si vous avez un rendez-vous et avec qui.»

Selon Arnaud Grobet, près de 2000 entités — banques, hôpitaux, maisons de retraites, administrations, etc. — utilisent déjà ce robot dans le monde. Sur le stand voisin, son sosie a par exemple été recruté par la compagnie aérienne Swiss, qui le teste pour l’accueil des passagers dans les aéroports. «Je ne pense pas que ces robots vont remplacer l’humain dans le monde du travail, sauf pour des tâches hyper répétitives, estime cependant Arnaud Grobet. Il faut arrêter de fantasmer sur l’intelligence artificielle!»

Les enfants, eux, aiment surtout jouer au morpion ou au Memory sur son écran tactile. La mère de l’un d’eux se dit impressionnée de voir Pepper en vrai, même si, pour elle, ça reste un gadget amusant. «Même dans les supermarchés je refuse d’utiliser les caisses automatiques, car je préfère parler à un humain. Je n’aimerais pas que ce genre de robot devienne la baby-sitter de mes enfants. Mais s’il peut rendre des services, pourquoi pas.»

Antoine Grosjean

(TDG)