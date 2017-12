Peines alourdies pour le banquier cupide et ses amis

Le banquier qui avait organisé l’assassinat de son épouse en 2012 dans le jardin de leur villa de Chêne-Bougeries a été condamné à seize ans de prison, vendredi, par la Chambre pénale d’appel et de révision. Soit cinq ans de plus que la sanction infligée en première instance.

C’est que le Tribunal fédéral (TF) est passé par là. Il a estimé que les condamnations décidées dans un premier temps par le Tribunal criminel genevois et même plus tard par les instances d’appel cantonales étaient beaucoup trop douces au regard de cette sinistre tentative d’assassinat.

Le banquier cupide voit sa peine passer de onze à seize ans. Le tueur à gages kosovar, un colosse de presque deux mètres, de onze à quinze ans. Les deux hommes de main, également kosovars, avaient été condamnés à sept ans par le Tribunal criminel. L’un se retrouve aujourd’hui avec douze ans de prison et l’autre avec onze ans et demi.

Arrestation immédiate?

La situation est particulièrement délicate pour ce dernier. Les autres prévenus se trouvent derrière les barreaux depuis presque cinq ans alors qu’il a, lui, fait peu de prison préventive et se présente libre devant la justice. Doit-il être emprisonné immédiatement?

Cela ne fait pas l’ombre d’un doute pour le procureur Johan Droz: «Après sa peine, son enracinement en Suisse, qualifié de remarquable, n’existera plus. La prison sera passée par là et à sa sortie, l’autorité administrative va certainement révoquer son permis d’établissement. Il devra quitter le pays. La question pour lui aujourd’hui est la suivante: rester ici alors qu’une peine de onze ans et demi de prison l’attend, suivie d’une expulsion, ou partir tout de suite?» Craignant un risque de fuite, le procureur demande son arrestation immédiate.

L’avocat du prévenu, Me François Canonica, s’y oppose: il souligne que malgré les risques d’une sanction plus lourde, son client s’est toujours présenté devant le tribunal. «Il a honoré au-delà de tout la confiance mise en lui par la justice genevoise.» Ce serait bien mal le récompenser que de le placer immédiatement derrière les barreaux. Le président de la Chambre pénale d’appel doit encore se prononcer sur ce point. Pour le reste, le juge a bien souligné en lisant son verdict que les décisions de la Chambre pénale d’appel dans cette affaire sont limitées par les considérations du Tribunal fédéral: «Il n’est pas possible de mettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral.»

Mobile financier

Au final, le banquier est bien «l’architecte d’un projet de longue haleine» visant à éliminer son épouse, la mère de ses deux enfants encore jeunes. «Il a joué un double jeu durant plus d’un an» en préparant l’assassinat d’un côté et en se montrant aimable avec sa femme de l’autre. Il a tout fait pour ne pas se compromettre et «égarer l’enquête vers une fausse piste».

Le tueur à gages a étranglé son épouse alors que le mari se trouvait à quelques mètres de là, à l’intérieur de la maison. Le mobile était avant tout financier. Ni la dépression ni la peur de ne plus revoir ses enfants en cas de séparation n’ont été retenus.

Même si sa femme – rescapée par miracle de cette terrible aventure après avoir été étranglée durant trois minutes – n’est plus partie plaignante dans cette procédure, sa décision de «déracinement volontaire dans un pays lointain avec les enfants n’est pas anodine».

La Cour salue les efforts que l’époux a faits en prison: «Il a cherché à avancer dans son chemin de vie et à se comprendre.» Les juges notent «une prise de conscience en cours». Quant au tueur à gages, un homme «à la limite du retard mental, influençable et instrumentalisé par les autres, il apparaît comme la main du banquier et des deux autres prévenus».

Deux des prévenus ont vu leur peine légèrement diminuée en raison de leurs conditions de détention illicite dans des cellules trop petites.

Il n’est pas certain que l’affaire en reste là. Elle pourrait retourner une nouvelle fois au Tribunal fédéral. Me Robert Assaël, avocat d’un des hommes de main kosovars, va contester la peine de douze ans infligée à son client, qu’il juge trop sévère. (TDG)