Pêche du jour: scooters sur la Voie verte, histoire féline et nudistes

Stop! Ne vous rendez pas en scooter sur la Voie verte, même pour l’essayer avant septembre! Cette ouverture aux deux-roues motorisés sur le tracé reliant Annemasse à la gare des Eaux-Vives était notre poisson d’avril. Il est vrai que la présence sur notre photo d’un propriétaire de scooter étayait cette fake news. En fait, il s’agissait de notre journaliste, qui s’est d’ailleurs fait copieusement insulter par des utilisateurs.

Ce poisson d’avril, crédibilisé par les propos de Pierre Debarge, maire de la commune de Chêne-Bourg – merci à lui – n’a pas été la seule fausse information publiée hier à Genève. Nos confrères du «Courrier» ont ainsi fait le point sur une expérience de «ronronthérapie» qui aurait été mise en place dans une école primaire du canton. L’idée aurait consisté à faire cohabiter les chats avec les élèves afin que ces derniers deviennent plus studieux grâce à l’effet apaisant des félins. Le quotidien a pu compter sur la complicité du biologiste bien nommé Alejandro Gatonegro pour valider scientifiquement le projet. Mais, a rapporté avec malice le journal, la maltraitance d’un groupe d’élèves a mis fin à une expérience qui aurait aussi provoqué l’ire des milieux antispécistes.

À Radio Lac, un établissement imaginaire servant des hamburgers et des sushis à la fraîcheur douteuse a dû inquiéter hier les auditeurs de l’émission «Restolac». À Léman Bleu, un étrange déménagement aura surpris plus d'un téléspectateur: le stand de tir de Bernex serait hébergé dans une zone du Golf Club de Cologny!

La Ville de Genève, de son côté, a annoncé réfléchir à la mise en place d’un ponton pour nudistes le long du Rhône, en aval de la Jonction. En lisant entre les lignes, on pouvait deviner la supercherie car la date d’ouverture prévue était le… 1er avril 2021.

Côté sports, le site de supporters Enfants du Servette a «confirmé» hier la «rumeur» du rachat du club par le cheikh Al-Thani, membre de la famille qui règne sur le Qatar et est déjà propriétaire du PSG. Dans les transports, Unireso s’est fait plaisir en lançant sa propre compagnie aérienne nommée «Air unireso» et censée relier Genève à l’aéroport de Sion dès le 1er octobre 2020 «afin de désengorger l’autoroute et permettre aux skieurs d’arriver plus rapidement en Valais».

Enfin, la rédaction a été contactée par un informateur nous assurant que le président algérien Bouteflika «serait de retour aux HUG» et qu’un «curateur aurait été nommé».

