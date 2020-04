Patients non-Covid: un médecin craint une bombe à retardement

Les projecteurs et les efforts sont braqués sur les patients du Covid-19. On en oublie presque les autres affections, notamment les maladies chroniques et autres maux. Alors que les hôpitaux sont sous tension, paradoxalement, les cabinets médicaux, eux, se vident.

Des patients non-Covid, habituellement suivis, renoncent aux consultations de peur de surcharger leur médecin traitant. Une association alerte notamment sur le fait que depuis l’auto-confinement, les personnes présentant des symptômes aigus d’accident vasculaire cérébral se rendent beaucoup moins aux Urgences. La ministre de la Santé vaudoise a aussi tiré la sonnette d’alarme. À Genève, Didier Châtelain, président de l’Association des médecins de famille, craint une «bombe à retardement» sanitaire.

On a martelé qu’il fallait éviter d’engorger les cabinets, n’appeler qu’en cas d’urgences, rester chez soi. La consigne est respectée, où est le problème?

Didier Châtelain: En effet, la consigne est respectée pour les personnes atteintes du Covid-19 ou suspectées de l’être. Mais on oublie tous les autres malades! Les non-Covid ont aussi besoin de soins, je pense aux malades chroniques, aux personnes âgées ou fragiles, celles qui souffrent de diabète, entre autres. Or, celles-ci n’osent plus nous appeler. Nos cabinets sont quasiment vides! Une dame de 70 ans qui souffrait d’une aggravation marquée de son hypertension artérielle avec vertiges, maux de tête et essoufflement m’a confié ne pas avoir osé appeler depuis une semaine car ne se sentant pas un droit à être considérée comme urgente… Une autre, qui avait des fourmillements dans la main à cause d’un problème cervical, m’a donné la même raison. Ce sont des situations qu’il est dangereux de laisser traîner. Par traitement «urgent», on entend aussi ceux qui sont indispensables au maintien d’un état de santé.

Vous craignez une bombe à retardement…

Oui, je rejoins en cela le Dr Philippe Eggimann, président de la Société médicale vaudoise et à la tête de la Société médicale romande, qui alerte sur un risque de catastrophe sanitaire en boomerang si on arrête la prise en charge de la population non-Covid. Si les gens n’osent plus nous appeler ni venir en cabinet, des pathologies qu’on aurait pu prendre en charge pourraient s’aggraver et finir à l’hôpital.

Certains craignent d’aller en cabinet. Que leur proposer?

Il faut préciser que depuis plusieurs semaines, les patients Covid sont triés par téléphone et adressés souvent directement aux centres de prélèvement. Si malgré tout un patient présentant des symptômes se rend au cabinet, il sera immédiatement isolé dans une salle dédiée. Le patient non-Covid doit d’abord contacter le médecin traitant par téléphone. Celui-ci peut ensuite lui proposer une consultation à distance via la télémédecine pour certains cas – mais bon nombre de patients âgés et chroniques n’ont pas accès à cette technologie. La consultation au cabinet résultera d’une pesée d’intérêts entre le risque de contamination – assez faible dans le cabinet – et la dégradation potentielle de l’état du patient s’il n’est pas soigné. La santé mentale également est un élément important à prendre en compte. Malheureusement, nos consultations par téléphone, tout comme celles des psychiatres, sont limitées à vingt minutes par le TarMed. C’est clairement insuffisant.

Et favoriser les visites à domicile?

Oui, d’autant plus maintenant que les médecins ont davantage de disponibilités.

La question économique se pose aussi. Votre appel vise-t-il également à alerter sur le risque de faillite des cabinets?

Il est vrai que certaines situations financières sont périlleuses et que de nombreux collègues ont dû recourir au chômage partiel pour leur personnel. Selon l’ordonnance fédérale, nous devons continuer à travailler, donc l’assurance perte de gain ne fonctionne pas pour nous. Perdre ainsi des médecins généralistes serait un comble.