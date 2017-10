Patient brûlé en salle d'opération: trois condamnations réclamées

Le consultant sexagénaire dont la vie a basculé après avoir eu la gorge brûlée avec de l’acide acétique surdosé à la clinique Générale-Beaulieu avait l’intention de travailler «jusqu’à 80 ans», a-t-il expliqué, mardi, à la juge du Tribunal de police. «J’exerçais un métier formidable!»

Mais le 31 janvier 2011, son élan a été brisé net. Le matin, il a parqué sa voiture devant la clinique privée pour une opération qu’il pensait bénigne. Au lieu de cela, il s’est réveillé trois semaines plus tard, après un coma, aux soins intensifs des HUG, sans comprendre où il se trouvait et ce qu’il faisait là. Il ne pouvait plus ni parler ni avaler. Il souffrait. Selon sa fille, il était comme fou. Elle s’est retrouvée face à «un étranger».

«C’est votre responsabilité!»

Après moult interventions, du temps, des soins et de la patience, le patient a fini par retrouver l’usage de la parole, même si cette voix sourde et rauque n’est plus la sienne. Mais entre-temps, sa société prospère a dû fermer ses portes et ses contacts se sont volatilisés. Cet homme au train de vie confortable, qui adorait les voitures de luxe, se retrouve à vivoter. A qui la faute?

Le procureur Philippe Knupfer cible deux prévenus principaux. Le médecin ORL qui a mené l’opération et le responsable des produits pharmaceutiques du bloc opératoire. Il les considère coupables de lésions corporelles graves par négligence. Contre le premier, il requiert 180 jours-amendes (à 630 francs le jour) avec sursis. Contre le deuxième, 180 jours-amendes (à 90 francs le jour), également avec sursis. Au cas où le tribunal devait les considérer tous les deux innocents, le procureur garde un atout dans sa manche. Il réclame, à titre subsidiaire, la condamnation de la clinique, pour les mêmes motifs, à une amende de 100 000 francs. Le but du magistrat étant que cette affaire ne reste pas impunie et qu’elle ne se reproduise plus.

A ses yeux, bien que le responsable des produits du bloc opératoire n’ait pas commandé l’acide acétique concentré à 98% (alors qu’il doit l’être à 3%), il n’aurait pas dû le placer dans l’armoire du bloc opératoire sans vérification. Et s’il l’a placé là par erreur, il aurait dû constater cette erreur lors du contrôle des stocks. Au lieu de cela, le flacon potentiellement mortel est resté dix mois dans la pharmacie avant d’aboutir dans la salle d’opération et de brûler le patient au cours d’une intervention. «Le contrôle des produits était votre travail et votre responsabilité!» lance le procureur au prévenu.

Au médecin, le magistrat reproche de n’avoir pas mentionné l’acide acétique et son dosage sur sa fiche de préparation de l’opération. «Or au final, c’est le médecin qui est responsable de ce qui se passe sur le plan médical.»

Au secours de son collègue

Entendu à titre de témoin, un autre spécialiste ORL, travaillant au CHUV depuis trente ans, affirme que lui non plus ne précise jamais le dosage de l’acide acétique. «Parce qu’il n’y a qu’un seul dosage. Au CHUV, il est concentré à 1%. Il s’agit d’un produit courant, c’est vraiment de la routine. Quand on se trouve avec un produit à plusieurs concentrations possibles – comme l’adrénaline par exemple – on vérifie.» Mais pas quand il s’agit d’acide acétique que l’instrumentiste lui verse directement dans la pipette. «Si elle voit sur l’étiquette qu’il est concentré à 98%, elle tique?» s’inquiète Me Robert Assaël, avocat du médecin. «Ah oui, je l’espère!» répond le témoin.

Cette affaire pourrait faire l’objet d’un deuxième procès car d’autres personnes liées à la clinique ont été mises en prévention. Mais leur cas est encore en cours. La présente audience devrait s’achever aujourd'hui mercredi avec les plaidoiries de la partie plaignante et celles de la défense. (TDG)