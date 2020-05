Pas de victimes du virus dans les abris d’urgence

Les habitués de l’abri de Protection civile de Richemont, le premier à devenir un lieu d’hébergement à l’année pour les grands précaires, se souviennent du sapin planté dans le réfectoire à l’approche des Fêtes. Un arbre de Noël enguirlandé de vœux de toutes sortes. L’un d’eux formulait le rêve de voir un jour le conifère pousser jusqu’au soleil.

C’est chose faite. Le sapin a pris du volume et de la hauteur. On ne voit que lui en franchissant le portail de Frank-Thomas. Ses épines sont vert tendre, ses racines sentent la fraise et la menthe. Un dessert à portée de terre. Il est arrosé tous les jours par une bénéficiaire. Teemo et Jessy, deux résidents canins, passent devant le potager sans lever la patte. Ils savent eux aussi la chance qu’ils ont d’être là, avec leurs maîtres, en chambres individuelles, munies de fenêtres qui laissent entrer la lumière du jour.

Scènes inimaginables

Le virus destructeur ne fait pas que des morts et des gens malheureux. Il a sorti de l’ombre des visages éteints, champions de l’évitement, il a remis d’aplomb des corps fatigués, qui ont enfin retrouvé – pas tous, bien sûr – le sommeil, dans un éclairage de surface qui n’est plus celui des néons.

Les responsables de structures ont découvert, à l’ouverture des lieux, notamment dans le réfectoire haut perché de la caserne des Vernets, des scènes hier encore inimaginables: des bénéficiaires, croisés durant tout l’hiver, en sous-sol, à l’abri des Vollandes, obligés de s’inventer une visière avec les mains pour manger, les yeux éblouis, à l’heure du repas, par cet astre aux abonnés présents qui s’insinue partout. C’est Ridwane ChouKroun, responsable de CHU (pour Centre d’hébergement d’urgence), qui raconte l’anecdote avec plaisir.

Teemo, un chien âgé de 7 ans, ne quitte pas son maître. Les deux sont accueillis à Frank-Thomas. Photo: Laurent Guiraud

On retourne à Frank-Thomas. Le chef d’équipe chez les hommes y a son homologue, féminine, Cécile Dubée, badgée comme lui, portant cet accessoire en pendentif au contenu sommaire mais utile – le nom et la fonction – que l’on ne verra pas cet été dans les festivals.

Le sommeil, bien commun

La crise sanitaire a aussi ses artistes. On l’écoute détailler les bénéfices de cet accueil continu, jour et nuit, dans un lieu unique et individualisé par nécessité: «Le repos, oui, c’est ce qui frappe: un bien commun à nouveau accessible, une qualité de sommeil, souligne Cécile. Sans compter les besoins de base – la nourriture, l’hygiène – auxquels on peut désormais répondre sans rupture de prestation.»

Des êtres apaisés, l’évidence est palpable. Guéris de leur propre démon? C’est une autre affaire. Les démons, ici, sont hébergés, pas soignés, même si des infirmières des HUG et du service social assurent des consultations régulières, entamées il y a fort longtemps déjà dans les abris, durant la période hivernale.

Dans ces espaces à leur tour badgés et certifiés – des pictogrammes sur tous les murs, des marquages au sol tous les deux mètres – «il y a comme une reprise d’intimité, un chez soi qui se réalise en franchissant le seuil de sa propre chambre. Mais l’on doit se montrer attentif, refaire le lien avec certains, quand on ne les voit plus pendant deux jours, sachant que le syndrome d’auto-exclusion peut les rattraper.»

Dans la cour du Centre d'hébergement d'urgence de Frank-Thomas, un arbre de bonne taille. Au pied de l'arbre, des fraises et de la menthe ont poussé. Tout un symbole. Photo: Laurent Guiraud

La famille des solitaires s’est encore agrandie: les marcheurs compulsifs, les soliloqueurs, les taiseux et les méfiants logent à Frank-Thomas. Des troubles psy qui doivent, de surcroît, s’accommoder d’une menace invisible. «D’aucuns ont une difficulté réelle à prendre conscience de la situation actuelle, poursuit Cécile Dubée; d’autres se mettent en recherche de conflit, avec parfois – c’est rare, mais cela arrive – des explosions de souffrance qui peuvent s’avérer hyperanxiogènes pour l’entourage.»

Ni hôtel ni hôpital

Alors, quand cela survient, dans ce lieu qui n’est ni un hôtel ni un hôpital psychiatrique, le personnel compose ce numéro à trois chiffres, le 144, qui rappelle que l’urgence est la règle hébergeuse d’une adresse essentielle où chaque nuit dorment une centaine de personnes, dont 40 femmes, pour lesquelles on a réservé l’une des deux ailes du bâtiment.

On quitte les Eaux-Vives pour les Vernets, dans la roue mécanique de Murièle Lasserre, adjointe de direction du Service social de la Ville de Genève. Le vélo révèle les tempéraments. Surtout à la montée. On gagne du temps avec la responsable du secteur Lutte contre l’exclusion.

Son col à franchir, c’était fin février déjà. Elle est dans l’échappée qui doit imaginer un village dans la ville pour les sans-abri, répondre par avance à l’injonction du «Restez chez vous» pour des centaines de personnes identifiées qui n’ont plus de chez soi, sinon ces dortoirs communs condamnés à être fermés dans les meilleurs délais.

En avance sur le coronavirus

On imagine un jour, on bâtit le lendemain, en mêlant les compétences, sanitaires et logistiques, en s’appuyant sur les stratèges du Service d’incendie et de secours (SIS), la direction générale de la santé (DGS), les médecins de terrain (MSF), la Consultation ambulatoire de soins communautaires (CAMSCO), les astreints de la protection civile. Bref, on prend de l’avance sur le coronavirus, en se serrant les coudes, sans les serrer, c’est interdit.

Ce qui ne l’est pas, c’est de dire le succès de l’opération: après sept semaines, pas une seule victime recensée au sein d’une population hautement vulnérable, dont les risques cumulés raccourcissent d’autant l’espérance de vie en période de pandémie. Un nombre d’hospitalisations limité, grâce notamment au bâtiment ayant servi – servant toujours – aux mises en quarantaines préventives.

Vrai soulagement

«Tout le monde est soigné et guéri, relève Murièle Lasserre», partageant avec l’ensemble des impliqués cette fierté de voir que «la mise à l’abri, dans des conditions d’accueil créées de toutes pièces pour répondre à un problème majeur de santé publique, a permis d’éviter à ce jour les décès. C’est un grand soulagement. Et je prends comme un compliment collectif cette remarque d’un médecin qui, récemment, saluait notre travail d’anticipation à l’échelle de la ville.»

Samedi de la pauvreté

Les Vernets qui faisaient peur ne font plus peur. La queue interminable qui, samedi dernier, serpentait juste en face, à l’approche de la patinoire du même nom, est autrement plus préoccupante (lire nos éditions du 4 mai).

Samedi dernier, une file d'attente de plus d'un kilomètre s'est formée en matinée devant la patinoire des Vernets à Genève. Photo: azzurromatto/Enrico Gastaldello

«La démesure du lieu investi donne l’impression que nous sommes moins qu’aux Vollandes, commente l’expérimenté Ridwane. Nous hébergeons en ce moment 225 personnes. Le dispositif fonctionne à pleine capacité. On a fractionné les espaces dormants en six ailes différentes. Les bénéficiaires s’y sentent chez eux. Il y a moins de tension, on s’en sort plutôt bien, avec des effectifs, il est vrai, renforcés; huit éducateurs sociaux sont en permanence sur le site, sans compter la logistique et la sécurité.»

Un responsable serein. Qui ne regrette qu’une chose comme ses collègues sportifs: la pelouse en herbe devant le bâtiment principal. Elle reste à usage militaire, réservée aux hélicoptères de l’armée. Une rotation par mois. Et encore…

«Je veux saluer notre capacité de réaction»

Esther Alder, conseillère administrative sortant chargée du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. Photo: Pierre Albouy

Ce dispositif, dans son déploiement sur deux sites, est un succès. En quoi vous réjouit-il à l'usage?

Je ne dirais pas qu'il me réjouit puisqu'il met en lumière des situations cachées, des inégalités croissantes et des réalités humaines douloureuses. Je pense ici notamment aux nombreuses personnes qui font appel aux distributions alimentaires organisées par des associations. Il est vrai que la crise a permis d'accélérer l'accès à un hébergement en surface pour les personnes sans-abri puisque Frank-Thomas a été ouvert plus rapidement que prévu et que les Vernets ont été aménagés en moins de 15 jours. Ce dispositif démontre aussi notre capacité de réaction. En un temps record, la Ville a mis en place un plan efficace pour protéger les personnes sans-abri. On a aussi saisi cette opportunité d'héberger en surface les personnes les plus précaires.

Peut-on aujourd'hui articuler un budget d'exploitation?

L'investissement de la Ville est important, néanmoins tout dépendra de la durée de la crise et de l'allègement des mesures sanitaires vis-à-vis d'une population particulièrement vulnérable. Il faut rappeler qu'il s'agit aussi de limiter le risque sanitaire pour l'ensemble de la population puisqu'on freine ainsi la propagation du virus.

Peut-on souhaiter qu'il se pérennise, au-delà de la crise sanitaire, notamment que la Ville puisse continuer à exploiter Frank-Thomas comme elle en avait le projet?

J'ai toujours défendu l'idée que les personnes les plus précaires, celles qui sont atteintes dans leur santé - en dehors de la crise du COVID - doivent être hébergées et accompagnées par du personnel social et sanitaire toute l'année. Globalement, un hébergement d'urgence à l'année pour les personnes sans-abri est nécessaire. C'est une politique publique que j'espère voir se mettre en oeuvre sur la base de l'expertise de plus de 20 ans de la Ville de Genève en la matière.

Un mot sur les réaffectations. Elles connaissent elles aussi un vrai succès. La Ville ne manque pas de volontaires pour venir épauler le seul service municipal, le vôtre, qui travaille jour et nuit...

La fonction publique est souvent critiquée. Dans cette crise, de nombreux collaborateurs ont accepté avec enthousiasme d'être affectés à d'autres missions et je les en remercie. Je souhaite profiter de votre question pour saluer ici l'engagement exceptionnel du service social depuis le 16 mars. En ces circonstances, ils proposent un accueil de grande qualité. Evidemment, dans le cadre d'ORCOC (organe communal de conduite en cas de catastrophe), le soutien du SIS et des astreints de la PC est un atout important. Pour ce qui est des volontaires qui se sont manifestés pour leur prêter main forte, c'est bien la preuve que le service public est efficace et engagé au service, au service de la population. C'est une valeur très forte en Ville de Genève et j'en suis très fière.