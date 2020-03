Pas de tort moral pour un gendarme calomnié à Genève

Un policier, victime d’injures et de calomnies, échoue à obtenir une réparation devant la justice genevoise. Selon nos renseignements, le fonctionnaire a été traité notamment de détraqué sexuel et de proxénète par une femme. Des propos consécutifs à des interventions du gendarme au domicile de celle-ci. Il s’y rendait, bien entendu, dans le cadre de son travail, suite à des plaintes déposées contre la prévenue.

«Papa, c’est quoi, un pédophile?»

Souffrant de problèmes psychiatriques, cette femme aurait sévi sur internet en accusant notamment tout le poste de police où travaillait le policier de couvrir des abus sexuels sur des enfants. Le gendarme a dénoncé plusieurs fois les faits à la justice en 2015, puis en 2016: «Un jour, écrit-il dans le cadre de la procédure pénale, mon fils m’a demandé ce qu’était un pédophile, car il avait tapé mon nom sur Google et était tombé sur les blogs de cette femme.»

L’agent a très mal vécu les auditions par la police des polices, qui lui a demandé des explications. Tout innocent qu’il est, il développe ce qu’il nomme un syndrome de culpabilité. Il a consulté un psychiatre et a dû prendre des antidépresseurs «pour tenir le coup»: «Je n’osais plus m’approcher d’autres enfants, de peur d’être accusé de gestes déplacés. J’ai des séquelles psychiques, ma réputation est entachée. Des collègues se moquaient de moi et mon avancement professionnel en a été affecté.»

Pour ces propos, mais aussi pour d’autres infractions, la femme en question a été condamnée en 2018 à 13 mois de prison ferme et à une peine pécuniaire. Le policier, lui, s’est vu allouer 3000 francs de réparation pour tort moral. «Dans toute cette affaire, relève Me Robert Assaël, avocat de l’agent, 12 personnes se plaignaient d’elle pour de nombreuses infractions et cela sur une longue période: il était question d’abus de confiance, de lésions corporelles simples, de dommage à la propriété, de violation de domicile, de calomnie et de dénonciation calomnieuse. Elle n’a pas bénéficié du sursis, car elle a persisté à accabler ses victimes et à inverser les rôles, et ce, après avoir effectué 11 mois de détention préventive.»

Un risque courant pour un gendarme

Comme elle n’est pas en mesure de payer, le policier, qui a souffert d’un stress post-traumatique, a demandé, comme le prévoit la loi, à la LAVI (instance d’indemnisation d’aide aux victimes) de lui verser ce montant. Cette instance a refusé. Selon elle, la souffrance du policier n’était pas durable, «cette affaire faisait partie des tâches inhérentes à sa fonction de gendarme et comportait inévitablement une part de risque».

Me Assaël bondit : «Les risques du métier ont bon dos! Certes, les policiers doivent avoir le cuir épais, mais ici on dépasse de loin ce qui est acceptable: il y a eu un véritable harcèlement gratuit subi par mon client. Cette femme lui pourrissait la vie, le jetait en pâture sur internet et l’accusait de crimes abjects, tels que la pédophilie.»

Dans un arrêt rendu cette année, les juges de la Chambre administrative donnent raison à la LAVI. «Sans nier les souffrances ressenties» par le policier, ils le déboutent, considérant que l’atteinte à sa santé était passagère: «Il ne justifie pas d’une atteinte comparable à une longue période de souffrance, d’incapacité de travail, d’une période d’hospitalisation de plusieurs mois ou d’un préjudice psychique caractérisé par un changement durable de la personnalité.» En outre, poursuivent les magistrats, «il n’a subi aucune opération ni soins de nature invasive et n’a jamais demandé à être en arrêt de travail». Enfin, la Chambre relève que le policier savait la femme fragile puisqu’il l’a lui-même qualifiée «de gravement perturbée et que son arrestation l’avait grandement soulagé».

Et Me Assaël de déplorer: «Les sommes allouées en Suisse au titre du tort moral sont déjà peau de chagrin, mais en plus la LAVI les réduit encore, voire les supprime. Mon client a le sentiment d’être nié dans son statut de victime.» Il a renoncé à recourir au Tribunal fédéral pour tourner la page et éviter le coût d’une telle procédure.