Pas de scooters sur la voie verte, sauf pour le 1er avril

Afin de laisser en paix les messageries des cinq communes citées ci-dessous et de lever le doute, nous vous devons la vérité, les yeux dans les yeux. Vous avez été nombreux et nombreuses à deviner que cette nouvelle n'était autre qu'un poisson d'avril. Les scooters (et encore moins les motos) ne feront pas leur apparition sur la voie verte, ni pour une phase de test, ni sur le long terme. Les vélos électriques ne seront pas non plus interdits sur le tronçon français de la voie. La difficile cohabitation entre les cyclistes et les piétons est elle toutefois bien réelle.

La partie genevoise de la voie verte pourrait bientôt accueillir les scooters

«Je t’aime moi non plus», c’est en substance la relation qu’entretiennent les piétons et les cyclistes sur la Voie verte depuis son ouverture le 27 avril 2018. Si la cohabitation n’est déjà pas toujours aisée sur les quelques mètres de largeur de la chaussée ultra fréquentée qui relie les Eaux-Vives à Annemasse, les utilisateurs accueilleront bientôt des nouveaux venus: les scooters. Ces derniers pourront emprunter le tracé dédié initialement à la mobilité douce durant une phase de test qui devrait débuter après l’été. Les cinq communes traversées par la Voie verte - Thônex, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Cologny et la ville de Genève - ont obtenu cette semaine l’aval de l’Office cantonal des transports (OCT) après de longues discussions.

Désengorger les axes routiers

«L’idée est de désengorger la rue de Genève très souvent saturée, notamment à la hauteur des Trois-Chêne», explique Pierre Debarge, maire de la commune de Chêne-Bourg. Les conducteurs de deux-roues motorisés seront comme des poissons dans l’eau, mais comment le maire compte-t-il amadouer les piétons? «Les scootéristes ne pourront pas circuler à plus de 40 km/h, les vélos électriques roulent déjà à cette vitesse, ils ne verront aucune différence».

Assis sur son scooter, le casque vissé sur la tête, Cédric abonde dans ce sens et se dit «ravi»: «C’est une super initiative, je pourrai gagner du temps le matin et j’ai un scooter 50 centimètres cubes qui s’y prête. Si chacun fait attention et se respecte, tout devrait bien se passer. Les résultats de la phase de test nous diront si cela peut fonctionner sur le long terme».

«Ce sera une autoroute!»

Pour Christine, croisée à quelques mètres de là sur son vélo sans assistance électrique, l’arrivée des scooters sur la Voie verte serait au contraire épouvantable. Elle parcourt tous les jours le tracé de cinq kilomètres et s’offusque de l’attitude de nombreux utilisateurs: «Les vélos électriques vont déjà extrêmement vite et ils nous rasent. J’ai à chaque fois peur pendant les heures de pointe. Alors des scooters? Ce n’est même pas la peine, ça ne s’appelle plus une Voie verte mais une autoroute!» Béatrice, une piétonne qui se promène avec sa famille tous les jours sur la voie n’en pense pas moins et se souvient de l’accident subi par l’une des ses connaissances avec un vélo allant à 40 km/h: «C’est déjà assez dangereux, c’est une grave erreur d’ajouter les scooters».

Si du côté genevois, certaines communes souhaiteraient autoriser aussi les motos sur la piste cyclable de la Voie verte, du côté français, la politique est diamétralement opposée. Les autorités des communes frontalières réfléchiraient à interdire les vélos électriques pour limiter tout risque d’accidents entre usagers. La Voie verte n’a en tout cas pas fini de faire parler d’elle. (TDG)