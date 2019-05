«Pas de retraite à vie après huit ans»: Ensemble à Gauche monte au front

Les magistrats cantonaux ne devraient plus pouvoir toucher de retraite à vie après huit ans, mais seulement après avoir effectué deux législatures complètes, soit dix ans.

Député d’Ensemble à Gauche (EàG), Pablo Cruchon vient de déposer un projet de loi en ce sens. Selon lui, il s’agirait là «d’une simple adaptation à l’allongement de la durée de la législature (de quatre à cinq ans) décidé par la nouvelle Constitution». Il propose également de clarifier le décompte des années de législature effectuées.

En réalité, ce projet de loi vise directement le magistrat PLR Pierre Maudet. Celui-ci a exclu toute démission suite à ses ennuis liés à son voyage à Abu Dhabi. Mais un départ à partir du 29 juin lui donnerait néanmoins droit à une pension à vie, contre une simple indemnité s’il partait plus tôt. Selon des calculs effectués en novembre par l’Office du personnel de l’État à la demande de la RTS, cette rente atteindrait 7430 francs par mois.

Pour éviter cet hypothétique scénario et faire entrer en force son projet avant la fin de juin, EàG demandera l’urgence et le vote immédiat au prochain Grand Conseil, à la mi-mai.

Mais comment un parti défendant d’ordinaire les acquis sociaux les plus variés peut-il s’attaquer sans états d’âme à ceux des magistrats? La réponse est sèche: «Un employé de base n’a pas de retraite après huit ans de travail, mais après trente-cinq ou quarante ans. C’est très différent», assure Pablo Cruchon.

«Lex Maudet» mise à part, EàG assure qu’il est favorable à une réforme de fond des retraites des magistrats, dont le statut «ressemble, assure Pablo Cruchon, à celui d’un gros contrat à durée déterminée». Il ajoute que le système actuel n’est plus conforme à la loi fédérale et ne correspond pas non plus aux pratiques des autres cantons.

Divers projets de réforme sont dans les tiroirs de la Commission des finances, qui serait en train de les examiner. Quelques-uns concernent le Conseil d’État, d’autres visent à pénaliser tout magistrat qui viendrait à être condamné. Une initiative Vert’libérale sur le sujet est en cours de récolte de signatures.

(TDG)