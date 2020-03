Pas de panique dans les EMS, malgré des vols de produits et des sorties restreintes

Les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que celles qui souffrent déjà d’une maladie sont les plus vulnérables au coronavirus. Que se passe-t-il dans les EMS, à part du lavage de mains intensif comme partout ailleurs? Aucun des établissements contactés n’interdit les visites pour le moment, mais les mesures varient quelque peu d’un établissement à l’autre.

«Nous demandons aux visiteurs de reporter les visites non urgentes, en particulier celles des enfants en bas âge, car ce sont parfois des porteurs sains, déclare Philippe Guéninchault, directeur des EMS Lauriers (Servette) et Stella (Sécheron). Ce sont des suggestions, on ne peut pas interdire. Les résidents le comprennent très bien. Nos équipes d’animation ont des ordinateurs portables équipés de caméras et proposent leur assistance pour une visioconférence par le biais de systèmes comme Skype ou Messenger.»

D’autres lieux se contentent de demander aux personnes malades, présentant des symptômes à risque, de s’abstenir. La plupart ont supprimé les sorties à l’extérieur, dans les lieux fermés. «Au bord du lac, on ne risque rien du tout», précise Philippe Guéninchault. Aux EMS des Mouilles et de la Vendée, «on a décrété que c’est nous qui ne sortons plus, indique Laurent Beausoleil, directeur. C’est un peu comme en période de canicule, on se retrouve confiné. En revanche, on n’interdit pas les interventions extérieures, les enfants de la crèche sont encore venus chanter ce lundi.» Un risque que n’a pas pris Philippe Guéninchault, qui a suspendu les consultations parents-enfants qui ont lieu dans les locaux des Lauriers depuis quinze ans. De même à l’EMS de Drize, qui ne reçoit plus les enfants des crèches. «On restreint les allées et venues, et on essaie de compenser avec des animations internes», témoigne la Dre Carine Bech-Stapfer, médecin répondante de l’institution.

Aux Lauriers et à Stella, un registre des visiteurs a été mis en place lundi, sur lequel ces derniers inscrivent leur nom, leur numéro de téléphone, la date et la personne visitée, pour faciliter la traçabilité en cas de problème. Et les ouvriers, fournisseurs et autres sont priés de se tenir à une distance de minimum deux mètres des pensionnaires.

Les vols de solution hydroalcoolique ou de masques sont apparemment légion (lire ci-dessous). «Lundi, il y avait 50 flacons en moins dans le stock, déplore Laurent Beausoleil. Et encore, on peut s’estimer chanceux, il paraît que dans un autre EMS, c’est un bidon de 3 litres qui a disparu.» Carine Bech-Stapfer indique que le personnel, qui doit se promener en permanence avec son petit flacon dans la poche, doit désormais s’adresser à l’intendante pour faire remplir ses bouteilles vides. Chez Philippe Guéninchault, le gel disposé dans des totems est moins l’objet de larcins que les masques, qu’il a arrêté de mettre à disposition. «Ils disparaissent à un rythme tel que nous aurions été en rupture de stock dans les prochains jours. Par un heureux hasard de circonstances, la grippe saisonnière est en train de baisser, donc leur usage se fera moins important pour le personnel non vacciné.»

Les trois professionnels estiment que les résidents sont plutôt sereins et bien informés, mais que c’est leur entourage qui s’alarme. «Nous avons reçu tellement de coups de téléphone de proches inquiets ce week-end que nous venons de décider d’annuler la soirée des familles annuelle. Certaines ne souhaitaient pas participer et insistaient en plus pour que leurs proches restent en chambre ce soir-là.»

Si la situation devait se dégrader rapidement, Philippe Guéninchault tient en tout cas son plan de crise. Conscient du risque que des membres de son personnel ne puissent se présenter au travail si des écoles venaient à fermer, il assure avoir fait installer un VPN (réseau de navigation privé) à tout le personnel administratif. «On a demandé au personnel d’être en disposition de grande polyvalence. Peut-être que du personnel administratif aidera à faire des toilettes. Peut-être que des résidents ne seront pas douchés ou resteront en robe de chambre.» Depuis quatre ans, des membres de la protection civile viennent faire des exercices d’entraînement. «Ils peuvent remplacer le personnel indispensable très rapidement», assure-t-il.

L’association Pro Senectute, qui défend les personnes âgées, propose notamment une consultation sociale et un accueil de jour en foyer. La structure n’a pas constaté de baisse de fréquentation jusqu’à maintenant à Genève (elle est fermée depuis lundi pour une semaine car en plein déménagement). Mais elle vient de suspendre ses cours de gym jusqu’au 20 avril. Son directeur, Joël Goldstein, fait un point de situation journalier et gère les stocks de masques et de solutions hydroalcooliques, qui devraient lui permettre de tenir encore une quinzaine de jours. «La commande de la semaine dernière n’a pas été honorée, elle le sera peut-être demain, mais rien n’est moins sûr. Je pense qu’il ne faut en tout cas pas faire cavalier seul et faire ses réserves dans son coin, ça je refuse.»

Au regard de la situation en Italie, la question de l’anticipation se pose. «Il faut avoir un petit coup d’avance, au risque d’être accusé de catastrophisme. La seule chose que je crains, c’est le syndrome de l’isolement. On réfléchit à ce qu’on pourrait mettre en place pour prendre des nouvelles des gens sur le long terme. Faut-il mettre en place une chaîne téléphonique?» Joël ajoute que pour ses propres parents, il assure désormais les courses. Les recommandations officielles pour les seniors comprennent effectivement le fait d’éviter de procéder à des achats aux heures de pointe.