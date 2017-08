Pas de descente alcoolisée, mais beaucoup de surveillance

Près de 600 personnes étaient attendues, samedi après-midi, pour une grande descente festive du Rhône, que la police craignait fortement alcoolisée. Elle a ainsi déployé un gros dispositif, qui s’est avéré au final superflu. A peine quelques grappes de jeunes sont montés sur leurs canots pneumatiques, à destination de la presqu’île d’Aïre.

Organisateur responsable

Tout est parti d’un événement lancé sur les réseaux sociaux. Devant le succès attendu, la police a convoqué au poste son initiateur. «Nous lui avons expliqué qu’il serait considéré comme l’organisateur responsable et qu’il fallait mette en place des mesures de sécurité», explique Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police. Autant dire que l’avertissement a vite dégonflé ses ardeurs et l’homme a annulé ce rendez-vous.

Craignant tout de même une forte affluence, la police a envoyé ses hommes de la police du lac, escortée par la Brigade de sécurité publique. Les pompiers étaient aussi de la partie, avec un plongeur. Et un hélicoptère a survolé le site.

Débit du Rhône réduit

L’identité des plus jeunes a été contrôlée. Mais les sacs, dépourvus de réserve d’alcool, ont rassuré les policiers. Ceux-ci ont par ailleurs demandé aux Services industriels de réduire le débit du fleuve en fermant le barrage, histoire d’apaiser le courant.

«Nous redoutions des grosses grappes de canots où il aurait été difficile de repérer la chute d’une personne et d’intervenir», explique un gendarme. Ce dernier rappelle par ailleurs que l’Arve, bien plus froide que le Rhône, fait chuter drastiquement la température de l’eau après la jonction des deux cours d’eau.

Légèreté

L’exercice a tout de même démontré la légèreté avec laquelle la plupart embarquent pour ce périple. Pas de chapeau, encore moins de gilet de sauvetage et très peu de sac étanche pouvant faire office de bouée. On embarque, sans se mouiller, sur de frêles embarcations chargées de sacs divers, et parfois des cartons d’emballages des canots.

Mode d’emploi

Car de nombreux pneumatiques ont été achetés le jour même, et on les étrenne en lisant le mode d’emploi. On souffle sec dans les valves, à se décrocher les poumons sous un soleil de plomb. L’ambiance est bonne enfant. L’alcool semble très peu présent. Et les gens entament la descente par petits groupes, en goguette.

La police a dénombré au total une centaine de participants. Elle a levé le dispositif en fin d’après-midi sans signaler le moindre incident. (TDG)