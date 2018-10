Pas de PVC: l’État exige des fenêtres en chêne

Du double vitrage, oui. Mais avec des fenêtres en chêne, pas en PVC. Voilà ce que l’État a signifié au propriétaire d’un immeuble de Plainpalais. Manque de chance pour ce dernier: les travaux ont déjà été réalisés. Il faudra tout démonter et refaire. C’est en tout cas la direction que prend cette affaire, si on en juge par la décision de la Cour de justice.

L’immeuble se situe au 12, chemin des Peupliers, dans le secteur de la Roseraie. Il appartient à une société immobilière derrière laquelle se trouve une fondation caritative. En 2016, elle décide de poser du double vitrage, comme la loi l’exige. Trois entreprises font des offres. L’une d’elles propose des fenêtres «à l’ancienne» en bois de pin pour 236 000 francs. La deuxième envisage aussi du pin, mais pour 172 000 francs. La troisième opte pour du PVC. C’est nettement moins cher: 84 000 francs. Et c’est l’offre que retient le propriétaire.

Arrêt du chantier

Alors que les travaux ont débuté, une employée du Service des monuments et des sites (SMS) visite le chantier et constate que les menuiseries en bois sont enlevées et remplacées par du PVC. Une hérésie pour l’État, qui ordonne l’arrêt du chantier.

La mesure a peu de conséquences pour les locataires puisque la quasi-totalité des fenêtres a déjà été changée. Mais l’État demande la remise en état et le remplacement de toutes les fenêtres en PVC «par des menuiseries en chêne, identiques aux fenêtres d’origine».

L’État se base sur la loi sur les constructions et installations diverses. Son article 89 stipule que «l’unité architecturale et urbanistique des ensembles du XIXe et du début du XXe siècle doit être préservée». Or le 12 de la rue des Peupliers fait partie d’un corps de trois bâtiments construits en même temps par le même architecte. Il tombe sous le coup de ce fameux article.

Ironie de l'histoire

Le propriétaire conteste cette lecture. D’ailleurs, en 1990, lors de la création d’appartements dans les combles, l’État a autorisé la pose de fenêtres en PVC. En outre, il dit avoir consulté le site du SITG, le cadastre, et n’y avoir rien trouvé concernant la protection de son immeuble. Ironie de l’histoire: les travaux ont été effectués par un menuisier qui a suivi les cours prodigués par l’État sur les bonnes pratiques en matière de changement de fenêtres et de respect du patrimoine.

Débouté en première instance, le propriétaire a porté l’affaire devant la Cour de justice, qui n’a pas été plus clémente. Les travaux réalisés en 1990? La Cour rappelle qu’à cette époque, les services du patrimoine avaient souligné que l’immeuble était «digne d’être conservé». L’absence de mention sur le SITG? Ce dernier «est dépourvu de la foi publique», répond la Cour. Celle-ci relève plutôt que tous les documents consacrés au double vitrage enjoignent aux propriétaires de s’informer auprès de l’État avant d’engager des travaux.

«Fait accompli» Enfin, l’argument du propriétaire selon lequel la remise en état est disproportionnée car trop onéreuse ne fait pas plier le Tribunal. «Retenir une violation du principe de la proportionnalité reviendrait à cautionner une politique du fait accompli», écrivent les juges. Qui rejettent donc le recours. Le propriétaire n’a pas encore décidé s’il portera l’affaire devant le Tribunal fédéral. (TDG)