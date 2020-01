Parents interdits de visite à leurs fils à Genève

La confirmation des vols d'avion aller et retour n'a pas suffi. Un couple de ressortissants iraniens, B., 70 ans et K., 63 ans, voulaient rendre visite à leurs fils pour une durée de 38 jours. L'un des deux descendants, au bénéfice d'un permis d'établissement C, s’était proposé d’héberger ses parents chez lui. Mais l’ambassade de Suisse à Téhéran a refusé de leur délivrer des visas car leur «volonté de quitter le territoire avant l’expiration des visas n’avait pas été établie». Et les recours auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et du Tribunal administratif fédéral (TAF) n’y ont rien changé.

Le TAF relève que le «désir exprimé par les recourants, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à leurs enfants résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa».

Un refus «sévère»

Les juges conviennent qu’«il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des membres de sa famille». Mais ils justifient qu’«au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d’admission très restrictive en la matière». Cette politique joue un rôle important dans la prévention de l’immigration clandestine. Toujours selon eux, dans le cas précis de cette famille, rien ne permet de penser que ses divers membres se trouvent «durablement dans l’impossibilité de» se rencontrer ailleurs qu’en Suisse.

Une «garantie de sortie»

Les conditions d'entrée prévues légalement comprennent notamment une «garantie de sortie»: le demandeur de visa doit fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire à expiration de son autorisation de séjour. «Une attention particulière est accordée à cette volonté», insiste d’ailleurs l’arrêt.

Dans sa décision de janvier 2018, le SEM a considéré qu’étant donné la situation politique et sécuritaire en Iran, et la situation personnelle des demandeurs, la sortie de l’espace Schengen au terme du court séjour sollicité n’était pas garantie. Plusieurs attaches ont pourtant été mises en avant par le couple iranien: ils ont une grande partie de leur famille en Iran, notamment trois enfants et quatre petits-enfants, ils sont propriétaires d’une maison (acte de propriété à l’appui) et touchent une retraite. Selon l’institution, ces éléments ne sont pas contraignants au point d’empêcher la prolongation de leur séjour en Suisse. Et aucune preuve n’a été versée au dossier pour démontrer l’existence réelle de ces proches en Iran.

Âgés donc risqués?

Le SEM a également retenu que les deux parents se trouvent dans une tranche d’âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement. Il est à ce propos reproché au couple de ne pas avoir produit de certificat médical informant sur leur état de santé pour établir une pesée des risques. Mais rien n’indique que le certificat ait seulement été demandé par l'autorité...

Les revenus dans le pays d’origine constituent un critère important. En l’occurrence, la retraite perçue par l’époux (l’équivalent de 273 francs par mois) est inférieure au salaire moyen iranien (323 francs mensuels) et donc considérée comme «modeste» par la justice, d’autant qu’elle serait le seul moyen de subsistance du couple.

Le tribunal ajoute que sur le plan politique des tensions apparaissent périodiquement en Iran et débouchent sur des affrontements violents durant des manifestations, avec un réel risque d’attentats sur tout le territoire.

De plus, l’économie iranienne est extrêmement volatile selon les données de la Banque mondiale et du Quai d’Orsay, en raison de sa dépendance aux ressources pétrolières. Enfin selon les chiffres de 2018, l’indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l’éducation et le revenu des personnes, classe l’Iran au 60e rang sur 189 Etats, quand la Suisse est deuxième. La Suisse et les autres États membres de l'espace Schengen présentent par conséquent de nombreux avantages comparatifs, «notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d’emploi, de sécurité et d’infrastructures sociomédicales».

Le risque d’une prolongation illégale du séjour apparaît d’autant plus élevé «lorsque les personnes invitées peuvent s’appuyer à l’étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant», soit ici deux de leurs fils.

L’arrêt relève toutefois «qu’en raison de leur âge et de leur origine, les recourants n’appartiennent pas au groupe de personnes qui représentent le plus grand risque migratoire». Selon nos informations, l’âge est un élément à double tranchant: trop âgé, on présente un risque médical, et trop jeune, on est plus susceptible de vouloir tenter de s’établir à long terme.

Condition non listée

Nous n’avons pu joindre la famille dont il est question dans cet arrêt du TAF, laquelle n’est plus représentée par un avocat dans cette procédure.

Sur le site internet du Secrétariat d’État aux migrations, aucune mention n’est faite des documents à présenter pour constituer une garantie de sortie. Ce principe ne fait pas non plus partie de la liste des conditions d'entrée en Suisse pour les ressortissants d’États tiers (hors Europe).

Le SEM n’était pas joignable jeudi pour des éclaircissements à ce propos au moment où nous avons écrit ces lignes.